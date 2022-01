David Almeida fiscaliza posto de vacinação e Centro de testagem

| Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Após a recuperação da Covid-19, o prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou o posto de vacinação contra a Covid-19 no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, nesta quinta-feira (27). A unidade fica localizada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste da cidade. O prefeito também vistoriou o Centro Municipal de Testagem do Vasco Vasques, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul.



"Nós estamos avançando na vacinação das crianças a partir dos 6 anos. Além disso, aqui no Centro de Testagem do Vasco Vasques, apenas olhando, podemos ver a redução da quantidade de pessoas que estão procurando esse serviço. A prefeitura está trabalhando, está dando as respostas necessárias para minimizar os efeitos e impactos da nova variante do novo coronavírus, a Ômicron. Acredito que o pior já tenha passado", enfatizou Almeida.

Acompanhado pelos secretários municipais de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Renato Júnior, o chefe do Executivo municipal ainda salientou a importância da população completar o ciclo vacinal, para que Manaus possa sair, o mais rápido possível, do cenário pandêmico gerado pelo novo coronavírus.





" Todos que se vacinaram com as três doses, não tiveram problema algum com o novo pico de casos na cidade. Exemplo disso sou eu, que tive e estou saindo sem nenhum problema graças à barreira de proteção que a vacina nos traz, o escudo que ela cria no organismo das pessoas para que possam aguentar o vírus. Nós temos 32 postos abertos para vacinação, temos agora os exclusivos para as crianças a partir dos 6 anos e acredito que, avançando na vacinação, nós vamos, aos poucos, saindo desse cenário adverso da pandemia " concluiu Almeida.,





Vacina infantil

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta que os pais e demais responsáveis levem a criança ao ponto de vacinação com três documentos obrigatórios: certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto; cartão nacional do SUS ou CPF, e a caderneta de vacinação.

A Semsa também recomenda que as crianças com alguma doença na fase aguda aguardem total recuperação para receber a vacina. Além disso, não podem ser vacinadas as que tomaram qualquer outro imunizante do calendário infantil nos últimos 15 dias.





Locais de vacinação, grupos atendidos e outras informações estão disponíveis para consulta no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais oficiais (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

