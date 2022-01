Mais de 1,6 mil vagas para creches são sorteadas em Manaus

Das quase 1,7 mil vagas para as creches municipais, 60% foram destinadas aos inscritos no Cadastro Único (CAD) e 40% para os que não participam do CAD | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus - Manauaras que se inscreveram os filhos para concorrer a uma das 1.680 novas vagas oferecidas pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para as creches municipais poderão acessar o resultado do sorteio das vagas a partir desta sexta-feira (28). As novas vagas são voltadas às crianças de 1 a 3 anos, que poderão integrar as turmas do maternal 1, 2 ou 3. O sorteio ocorreu nesta quinta-feira (27) pela plataforma Google Meet e foi acompanhado pelo secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, pela Gerência de Matrícula da Semed, Divisão de Informação e Estatística, Gerência de Creches e pelo Ministério Público do Estado (MPE-AM).

Das quase 1,7 mil vagas para as creches municipais, 60% foram destinadas aos inscritos no Cadastro Único (CAD) e 40% para os que não participam do CAD. A relação das crianças sorteadas para as vagas nas creches municipais estará disponível no site https://inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br/, a partir desta sexta-feira, 28.

O secretário de Educação, Pauderney Avelino, ressaltou a importância da participação do MPE-AM, para comprovar a licitude do processo, e acrescentou que a Semed está agindo para reduzir o grande déficit de vagas que existe para crianças nessa fase educacional.

“Estamos abrindo licitações para seis creches que estavam com obras incompletas da gestão passada. A previsão é que essas creches sejam entregues em até 120 dias, depois de terminado o processo licitatório. Além disso, estamos adaptando outros espaços para se tornarem creches e receber esse público”, completou.

Uma das representantes do Ministério Público, a promotora de Justiça Renata Cintrão, comentou sobre o esforço do Executivo municipal para a ampliação do número de vagas. “Gostaria de agradecer ao secretário e parabenizar pela presteza e pela transparência. Conseguimos ver o esforço que estão fazendo e fico feliz por saber dessa quantidade de vagas que ainda serão abertas”, concluiu.

Sorteio

O sorteio foi realizado em três etapas. Primeiro foram sorteados os pais que fizeram o cadastro de acordo com o número de inscrições. Posteriormente, a partir desse número, as vagas foram efetivamente sorteadas. A última etapa é exportar esses nomes para o sistema e encaminhar para as unidades designadas.

A entrega dos documentos seguirá o mesmo padrão de toda rede e acontecerá após o retorno presencial, como explicou a gerente de Matrículas da Semed, Darlene Liberato.

“Os pais ou responsáveis pelas crianças contempladas no sorteio deverão aguardar um comunicado das creches, informando o dia que eles deverão ir até a unidade entregar os documentos necessários, para a efetivação da matrícula. Ressaltamos que isso só acontecerá quando retornarmos às atividades de forma presencial”, destacou Darlene.

Maternal

Este ano, a rede municipal de ensino ofereceu 2.237 vagas para o maternal 3 em Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e em escolas municipais, que atendem crianças de 3 anos de idade. Neste caso, as reservas foram feitas por meio do site www.matriculas.am.gov.br, nos dias 17 e 18/1.

