Vídeo: mulher destrói carro em poste e deixa rua sem energia em Manaus

Manaus (AM) - Uma motorista, supostamente embriagada, perdeu a direção do veículo e bateu em um poste da avenida Marciano Armond, Cachoeirinha, zona Sul, sentido Centro de Manaus, na madrugada desta sexta-feira (28).

De acordo com moradores da rua, o acidente aconteceu por volta das 5h. A motorista perdeu o controle do carro e atingiu em cheio o poste, causando um curto-circuito e assustando os residentes. O acidente fez com que o abastecimento elétrico ficasse comprometido e sem energia na região.

A condutora estava sem cinto e foi socorrida pelo personal trainer Felipe, que trabalha em uma academia próximo ao local do acidente. Ao perceber o que tinha acontecido, ele agiu rapidamente e retirou a mulher do carro após verificar que tinha um fio de alta tensão no entorno do veículo. A vítima fraturou o joelho.

Após retirar a motorista do veículo, Felipe conta que acionou os órgãos competentes para realizar o socorro da vítima, a retirada do carro e a manutenção para o reabastecimento elétrico.

"Eu tentei agir o mais rápido possível porque ficamos com medo do poste cair. Logo em seguida acionamos o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], a Amazonas Energia e o Corpo de Bombeiros, e explicamos o que tinha acontecido, eles vieram e foi resolvido", contou.

Veja o vídeo:

O carro comprometeu o poste e avenida Marciano Armond foi interditada por conta do risco da estrutura desabar.

Equipes da Amazonas Energia foram ao local para restabelecer a energia e os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para controlar o trânsito no local.

