Wilson Lima toma terceira dose da vacina contra a Covid-19 em Manaus

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 na manhã desta sexta-feira (28), na carreta da campanha "Vacina Amazonas", que está, desde quinta-feira (27), no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Professora Cinthia Régia Gomes do Livramento, na rua Hibisco, no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus.

Wilson Lima aproveitou o momento do anúncio da campanha "Pra Sambar Tem que Vacinar", que irá incentivar a vacinação contra a Covid-19 com uma mega ação nas quadras de oito escolas de samba de Manaus, para mostrar à população que se vacinar é o melhor remédio para vencer a pandemia.

“Acabei de tomar minha terceira dose da vacina e aproveito para falar da importância desse ato. Mais uma vez eu peço a todos que tomem a vacina. Quem não tomou nenhuma dose, ou precisa tomar a segunda e a dose de reforço procure um ponto de vacinação. Já fizemos mais de 20 mutirões para aproximar cada vez mais a população das nossas equipes. Não temos outra alternativa, nós precisamos diminuir casos de Covid-19 e internações se não em algum momento vamos ter tomar medidas para proteger a população”, afirmou o governador.



