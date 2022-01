Quadras de escolas de samba viram pontos de vacinação em Manaus; veja

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou, nesta sexta-feira (28), a campanha “Pra Sambar Tem que Vacinar”, para incentivar a vacinação contra a Covid-19 em diferentes pontos da cidade.

A ação, em parceria com a Prefeitura de Manaus, vai acontecer no dia 5 de fevereiro, das 9h às 16h, nas quadras de oito escolas de samba do Grupo Especial da capital.

Os postos de vacinação serão montados nas quadras das agremiações: Unidos do Alvorada, Vila da Barra, Mocidade Independente de Aparecida, Vitória Régia, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade, Grande Família e Sem Compromisso. Serão oferecidas 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço.

A cessão das quadras é, ainda, uma contrapartida das escolas de samba para a realização de uma live do Carnaval 2022, evento que está sendo organizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O governador anuncia a nova campanha ao visitar a Carreta Vacina Amazonas, que oferece a vacinação contra a Covid-19 de forma itinerante por Manaus e que, desde esta quinta-feira (27), está estacionada no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Professora Cinthia Régia Gomes do Livramento, na rua Hibisco, no Nova Vitória, zona leste de Manaus.

| Foto: Suyanne Lima

O governador Wilson Lima destaca que o Governo do Estado está permanentemente buscando formas de descentralizar os postos de vacinação e chegar mais perto das comunidades, para que a população possa completar o esquema vacinal.

" Nós estamos incentivando não apenas a vacinação de quem gosta de brincar o Carnaval na avenida, mas de qualquer pessoa que queira tomar a primeira dose ou completar o esquema vacinal. Realizamos mutirões de vacinação, temos a Carreta da Vacina, montamos postos nos supermercados e agora vamos até as quadras das escolas de samba. E nós fazemos tudo isso porque a vacina é a arma mais poderosa contra a Covid-19 e graças a ela que muitas pessoas que testam positivo não têm agravado " Wilson Lima, governador

Atrativos

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, adianta que a abertura da campanha "Pra Sambar Tem que Vacinar" vai acontecer simultaneamente, com apresentações dos itens de cada agremiação, como bateria, passistas e mestre-sala e porta-bandeira, além da distribuição de feijoada para quem for se vacinar no horário do almoço.

“As escolas de samba abrem as portas para motivar o público a se vacinar contra a Covid-19 e vão fazer uma apresentação simbólica, com número reduzido de pessoas, para evitar aglomeração”, comenta Marcos Apolo. “É fundamental conscientizar as pessoas sobre a importância da vacinação para que possamos retomar as atividades do setor de eventos culturais no Estado”, completou.

| Foto: Suyanne Lima

A ação, realizada por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), e parceria com a Prefeitura de Manaus, tem apoio da Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (Ceesma), União das Escolas de Samba do Amazonas (Uesam) e Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

Por meio dos restaurantes populares Prato Cheio, gerenciados pela Seas, quem for até as quadras se vacinar receberá marmitas com feijoada. Não será possível consumir a refeição nas quadras para não provocar aglomerações.

Confira os endereços das escolas de samba:

GRES Unidos do Alvorada

Rua Projetada, nº 1, esquina com o Prosamim, Alvorada – zona oeste

GRES Vila da Barra

Avenida Brasil, Compensa – zona oeste

GRES Mocidade Independente de Aparecida

Avenida Ramos Ferreira, 102, Aparecida – Centro, zona sul

GRES Vitória Régia

Rua Emílio Moreira, Praça 14 – zona sul

GRES Andança Ciganos

Av. Borba, 1303, Cachoeirinha – zona sul

GRES Reino Unido da Liberdade

Avenida São João, Morro da Liberdade – zona sul

GRES Grande Família

Rua Itajubá, 186, São José – zona leste

GRES Sem Compromisso

Avenida Margarita, 1033, Cidade Nova – zona norte

Leia mais:

Manaus vacina crianças da etnia Warao e público geral de 6 a 9 anos

Carreta Vacina Amazonas atende moradores do Nova Vitória em Manaus