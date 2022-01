Aulas da rede estadual são mantidas de forma presencial no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) – As aulas presenciais da rede estadual de ensino devem ser mantidas, conforme afirmou o governador Wilson Lima, na manhã desta sexta-feira (28), durante o anúncio da campanha “Pra Sambar Tem que Vacinar”, no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Professora Cinthia Régia Gomes do Livramento, na rua Hibisco, Nova Vitória, na zona Leste de Manaus.

No entanto, o governador afirmou que é preciso que a população faça a sua parte e complete o esquema vacinal, para que o Estado, futuramente, não seja obrigado a tomar nenhuma medida restritiva.

“Já temos uma série de ações implementadas no sentido de avançar na vacinação. Estamos fazendo parcerias com todos os municípios, incluindo a capital. Já fizemos mais de 20 mutirões de vacinação, colocamos pontos de vacinação em shoppings, em supermercados, estamos colocando, agora, nas quadras das escolas de samba", disse Wilson Lima.

"Não tem outro caminho, temos que tomar a vacina para poder voltar à normalidade das nossas vidas. Precisamos diminuir casos de Covid e também internações no Amazonas. Se isso não acontecer, vamos ficar muito limitados e, aí, em algum momento, seremos obrigados a tomar algumas medidas para proteger a vida das pessoas e eu espero que isso não aconteça”, explica o governador.

Wilson Lima lembrou que as ações do Estado são no sentido de que a vacina possa chegar aos lugares mais distantes no interior.

“É importante que cada um faça sua parte e o que estiver ao nosso alcance vamos fazer para ela chegar a maior quantidade possível de pessoas. Onde encontramos oportunidade de vacinar, estamos conversando, como quando conversamos com o pessoal dos shoppings, supermercados e, agora, com as escolas de samba e os representantes delas se colocaram à disposição para ajudar”, afirma.

As aulas presenciais na rede estadual estão previstas para retornarem no próximo dia 14 de fevereiro, por um indicativo do Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19.

