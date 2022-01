CICC recebe visita de representantes da Marinha e Abin

Os visitantes também fizeram uma visita pelos setores internos do CICC. | Foto: Karol Nascimento/SSP-AM

Manaus (AM) - O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, recebeu uma visita de representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e integrantes do 9ª Distrito Naval da Marinha do Brasil, na quinta-feira (27).

De acordo com o major Álisson Botelho, do Departamento de Planejamento Integrado (DPI), da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), o objetivo foi mostrar como funcionam as ações de inteligência da SSP-AM no centro integrado, localizado na avenida André Araújo, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

" O intuito é mostrar, juntamente com a secretaria executiva de inteligência da SSP, o modelo de atuação integrada, que é importantíssimo dentro do nosso processo. " Álisson Botelho, major

Ao final, os visitantes fizeram uma visita pelos setores internos do CICC, que agrega os principais serviços emergenciais oferecidos à população do Amazonas, como o 190 e o 193, e toda a comunicação entre as forças do sistema, polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

