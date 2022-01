Fundação Estadual do Índio completa seis anos de existência no AM

A instituição tem como meta elaborar, estruturar e desempenhar as políticas públicas indigenistas. | Foto: Amaury Moraes/FEI

Manaus (AM) - A Fundação Estadual do Índio (FEI), do Governo do Amazonas, completa hoje (28/01), seis anos de existência, segundo Decreto nº 36.653, de 28 de janeiro de 2016, após reestruturação do Poder Executivo Estadual promovida pela Lei nº 4.213, de 8 de outubro de 2015. A instituição é integrada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Para o diretor-presidente Zenilton Mura, é importante ressaltar a história da FEI por conta do importante papel que desempenha na vida dos povos indígenas, por meio das políticas públicas desenvolvidas pela instituição.

" Este órgão do governo tem como intuito prestar atendimentos às diversas etnias. Hoje comemoramos um dia importante, pois a partir desta data os parentes passaram a contar com mais uma ajuda, desde a prestação de atendimento psicossocial até a prestação de serviços dos departamentos contidos aqui. " Zenilton Mura, diretor-presidente

A instituição tem como meta elaborar, estruturar e desempenhar as políticas públicas indigenistas, voltado ao etnodesenvolvimento sustentável, preservando os valores étnicos, culturais e históricos no estado do Amazonas.



O desenvolvimento das atividades em torno das ações, são fundamentadas na sustentabilidade socioeconômica, dando engajamento as comunidades e associações indígenas, de acordo com os recursos necessários para efetivar seu cumprimento, utilizando materiais acessíveis para dar continuidade a valorização dos conhecimentos tradicionais, culturais, historiógrafos, visando manter a preservação das comunidades indígenas.

Projetos

Dentre os projetos realizados pela FEI está o Centro do Empreendedor Indígena Yandé Muraki, localizado na rua Monsenhor Coutinho, 259, bairro Centro, zona sul de Manaus.

O espaço conta com a participação de empreendedores indígenas de várias etnias que produzem seus artesanatos e remédios naturais, apresentados em estandes para a comercialização.

Além disso, outros eventos e exposições já foram realizados pela instituição em anos anteriores.

Atendimentos

A FEI funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para atendimento em geral ao público indígena. Os serviços psicossociais são oferecidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

A instituição fica localizada na avenida Torquato Tapajós, s/nº, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.



