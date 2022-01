Em reunião da Seduc, Wilson Lima destaca desafios da educação no AM

Para o treinamento, a Secretaria de Educação trouxe os coordenadores regionais de 48 municípios a Manaus. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima participou, nesta sexta-feira (28), em Manaus, de um treinamento para coordenadores Regionais de Educação de 48 municípios do Amazonas. Desde quinta-feira (27), os profissionais estão reunidos para alinhar práticas educacionais para o nono ano letivo. No encontro, Lima destacou que 2022 será um ano desafiador para a educação, mas que os professores estão preparados.

" Estamos começando logo logo o ano letivo de 2022. É um ano desafiador. Há, ainda, a questão da Covid-19 que a gente ainda não superou. Há ainda a questão da subida das águas e que pode vir a comprometer o ano letivo, o funcionamento das escolas. São dificuldades que a gente tem que lidar e vocês estão muito preparados para isso. São grandes guerreiros. " Wilson Lima, governador do Amazonas

O encontro é promovido pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e os profissionais estão conhecendo o modelo de gestão de resultado e desempenho que será multiplicado em todas as escolas da rede pública de ensino.

Os sete coordenadores distritais de Manaus também estão participando do encontro.



Para o treinamento, a Secretaria de Educação trouxe os coordenadores regionais de 48 municípios a Manaus.

Os 13 coordenadores ausentes receberão a formação posteriormente.

O objetivo é otimizar as atividades da gestão escolar e garantir um acompanhamento pedagógico utilizando ferramentas de gestão padronizadas, a fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

Leia mais:

Secretaria de Educação realiza formação dos profissionais

Professores e pedagogos vão receber reajuste de 9,19% no Amazonas