Postos e distribuidoras de combustíveis no AM são autuados pela ANP

Manaus (AM) - Cinco postos e uma distribuidora de combustíveis líquidos foram autuados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) durante fiscalização em Manaus.

A ação aconteceu entre os dia 24 e 27 de janeiro, simultaneamente, em outros oito estados.

Em Manaus, houveram fiscalizações em seis postos revendedores, um ponto de abastecimento e uma distribuidora de combustíveis líquidos. Ao todo, foram lavrados seis autos de infração.

Desses, cinco em postos revendedores por ausência de instrumentos para análise de combustíveis, procedimento que pode ser solicitado pelos consumidores, e um na distribuidora, por não cumprir notificação apresentada em 2021.

Nas ações, os fiscais verificaram se as normas da Agência – como o atendimento aos padrões de qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas, apresentação de equipamentos e documentação adequados, entre outras – estão sendo cumpridas.

Veja abaixo os resultados das ações nos segmentos de postos e distribuidoras de combustíveis, revendas de GLP (gás de cozinha) e pontos de abastecimento em outros estados:

Distrito Federal

Os fiscais estiveram em sete postos de combustíveis localizados no Lago Norte, e não encontraram irregularidades.

Goiás

A ANP participou do início de mais uma fase da Operação Crepitus, que combate o comércio não autorizado de gás de cozinha (GLP), em parceria com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon/GO). Durante a ação, realizada no município de Anápolis, uma empresa que exercia a atividade de revenda de GLP sem autorização da Agência foi interditada. Os botijões existentes no local foram apreendidos e levados para uma empresa autorizada, que foi nomeada fiel depositária.

Além da participação na Operação Crepitus, os fiscais deram continuidade às ações de rotina na capital do estado, onde foram inspecionados três postos de combustíveis e uma revenda de GLP. Nenhum problema foi detectado.

São Paulo

No estado de São Paulo, os fiscais da ANP inspecionaram 60 agentes econômicos, entre postos revendedores e distribuidoras de combustíveis, nos municípios de Ubatuba, Tambaú, São José dos Campos, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira, Jacareí, Descalvado e São Paulo.

Um posto foi autuado em Santa Rita do Passa Quatro por não funcionar dentro do horário mínimo estabelecido pela Agência. Na capital, um posto foi autuado e teve dez bicos e dois tanques de combustíveis interditados por comercializar gasolina comum e aditivada com teor de etanol anidro acima de 50%, quando o máximo permitido é 27%. Mais dois postos da cidade foram autuados, um por ostentar marca comercial estando cadastrado como bandeira branca e outro por não funcionar dentro do período mínimo previsto.

Minas Gerais

Na última sexta-feira (27), os fiscais estiveram em dois postos revendedores nos municípios de Lassance e Pirapora, onde um deles foi autuado por abastecimento em recipiente sem selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Ao longo desta semana, foi feita a análise do cumprimento de notificações previamente apresentadas a 15 agentes econômicos do estado.

Santa Catarina

Foram realizadas ações de fiscalização em dois postos de combustíveis e em uma revenda GLP nos municípios de Atalanta e Barra Velha entre os dias 24 e 27/1. Não foram encontradas irregularidades.

Rio Grande do Sul

Em cooperação com a Polícia Civil de São Leopoldo, os agentes da ANP autuaram e interditaram um posto de combustíveis da cidade que não tinha autorização da Agência, além de utilizar tanques sem ligação com bicos ou filtros. No local, foram apreendidos 9.425 litros de gasolina.

Bahia

Os fiscais da ANP estiveram nas cidades de Camaçari, Dias D’Ávila, Lauro de Freitas e na capital, Salvador, para averiguar o funcionamento de cinco postos de combustíveis e 11 revendas de GLP.

Em Salvador, cinco revendas de GLP foram autuadas, por irregularidades como o transporte de botijões sem auxílio de sidecar; estocagem de outros produtos na área de armazenamento dos vasilhames; ausência de balança decimal, em funcionamento, aprovada e verificada pelo Inmetro, para verificação do peso dos botijões pelos consumidores e painel de preços em desacordo com a legislação, entre outras infrações.

Sergipe

No total, 11 agentes econômicos, nos segmentos de postos de combustíveis e revendas de GLP, foram vistoriados entre os dias 24 e 27/1, nos municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Os fiscais não encontraram irregularidades nestes estabelecimentos.

Consulte os resultados das ações da ANP em todo o Brasil

As ações de fiscalização da ANP são planejadas a partir de diversos vetores de inteligência, como denúncias de consumidores, dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) da Agência, informações de outros órgãos e da área de Inteligência da ANP, entre outros. Dessa forma, as ações são focadas nas regiões e agentes econômicos com indícios de irregularidades.

Para acompanhar todas as ações de fiscalização da ANP, acesse o Painel Dinâmico da Fiscalização do Abastecimento. A base de dados é atualizada mensalmente, com prazo de dois meses entre o mês da fiscalização e o mês da publicação, devido ao atendimento de exigências legais e aspectos operacionais.

Os estabelecimentos autuados pela ANP estão sujeitos a multas que podem variar de R$ 5 mil a R$ 5 milhões. As sanções são aplicadas somente após processo administrativo, durante o qual o agente econômico tem direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme definido em lei.

Denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do Fale Conosco ou do telefone 0800 970 0267 (ligação gratuita).

