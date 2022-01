Apenas em janeiro, três mulheres foram vítimas de feminicídio no AM

Os casos de feminicídio aumentaram em janeiro de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A violência que tantas mulheres são submetidas alcança seu ápice no feminicídio, crime tipificado pelo menosprezo, ódio e discriminação contra o gênero feminino. No Amazonas, os casos de homicídios intencionais contra as mulheres aumentaram durante o mês de janeiro deste ano e, segundo especialistas, expõem um fenômeno na sociedade que ainda violenta esse grupo: a estrutura patriarcal.



Apenas nos primeiros 28 dias de 2022, três mulheres foram vítimas de feminicídio no Amazonas, conforme a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crime Contra a Mulher (DECCM). O registro dos crimes ocorreu nos municípios de Novo Aripuanã, Tabatinga e em Manaus.

Houve um aumento no número de mulheres vítimas de feminicídio tanto no interior quanto na capital do estado, em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em 2021, uma mulher foi morta no município de Manacapuru. Já em Manaus, não houve nenhum caso de homicídio intencional contra uma pessoa do gênero feminino durante o primeiro mês de 2021.

Segundo a delegada Débora Mafra, esses três casos de homicídios intencionais de mulheres que aconteceram no Amazonas foram marcados pela mesma razão: o parceiro não aceitou o término da relação.

A violência praticada por homens contra a esposa ou a namorada e que resulta em morte é evidenciada em uma pesquisa realizada pelo Mapa da Violência 2015: homicídios de mulheres no Brasil, a qual destaca que dos 4.762 homicídios de mulheres em 2013, foi registrado que 50,3% foram praticados por familiares. Desse número, 33,2% dos feminicídios foram efetuados por parceiros ou ex-parceiros.

Além de ser próximo da vítima ou de já possuir um relacionamento íntimo, a delegada Débora Mafra afirma que o perfil dos agressores se enquadra em homens que vão reduzindo aos poucos a liberdade de suas companheiras, na medida em que convencem ou manipulam a vítima de que seus atos agressivos ocorrem por culpa dela.

“A gente percebe que eles são egoístas, violentos, agressivos, inseguros, manipuladores e chantageadores. Eles conseguem fazer com que a vítima fique presa na mão dele, porque ao mesmo tempo em que eles fazem todas essas maldades, eles sabem encher de presente, pedir perdão, falar que é a última vez, falar para ela pensar em um relacionamento em que a culpa não é dele. Então, a culpa sempre é dela e ela fica sem saber como agir”, explica a delegada.

Um dos fatores, identificados pela delegada Débora Mafra, que impede a denúncia de mulheres que sofrem algum tipo de violência é o vínculo afetivo que possui com o agressor e, por consequência, há uma maior dificuldade para identificar o relacionamento abusivo. Porém, a delegada destaca a importância da denúncia como fundamental para evitar mortes de mulheres por homicídios intencionais.

“A vacina para o feminicídio é a denúncia. Esse trágico cenário pode ser revertido a partir da realização de denúncias. É preciso encorajar toda vez que uma pessoa souber de uma vítima de violência doméstica, porque muitas vezes a vítima não tem a força necessária, não tem ainda o amadurecimento que ela está sofrendo a violência e precisa de ajuda. A gente faz esse apelo porque a maioria das vítimas de feminicídio no Brasil nunca denunciaram seus companheiros”, afirma.

Herança do pratriarcado

Os casos de feminicídios recorrentes não apenas no Amazonas, mas no país têm causas profundas. Segundo o sociólogo Israel Pinheiro, o feminicídio é um fenômeno que tem como origem a estrutura patriarcal da sociedade, ou seja, um sistema em que o poder é centralizado na figura social masculina.

“O feminicídio vai criando valores, como por exemplo, que os homens são superiores às mulheres somente por serem homens. Consequentemente, cria também essa noção de que a mulher é propriedade desse homem. Então, essa estrutura patriarcal produz efeitos diferentes como o próprio machismo, a violência de gênero e a mais alta violência de gênero que é o feminicídio”, diz o sociólogo.

Assim, o sociólogo define que o feminicídio é o assassinato de mulheres apenas por serem do gênero feminino. Também ressalta que em razão da sociedade ser estruturada a partir de relações sociais que seguem o princípio de que o homem é o possuidor do poder, é formada a ideia de que a mulher pertence ao homem. Por consequência, caso a mulher não atenda as expectativas postas pelo homem, será acionada a violência.

“Os papéis de gênero são construídos a partir da expectativa de que cada corpo tem que desempenhar dentro da sociedade. Um corpo masculino precisa fazer certas coisas, um corpo feminino precisa fazer outras coisas. Quando algum desses corpos desvia dessa norma e dessa expectativa, um conjunto de violência são acionadas, justamente para coibir e coagir qualquer comportamento que se desvia”, explica o sociólogo Israel Pinheiro.

Caso de feminicídio em Manaus

Uma situação de violência e que assustou a população em Manaus, foi o primeiro registro de feminicídio, em 2022. A vítima se chamava Alice Ferreira da Silva, de apenas 22 anos, morta pelo ex-namorado, identificado como Daniel Passos de Araújo, de 21 anos. O criminoso efetuou um disparo na cabeça da vítima, na tarde da quinta-feira (20).

Após uma semana do crime, a investigação da morte da jovem terminou nesta quinta-feira (27), quando seu ex-namorado foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O local da prisão ocorreu no Ramal canarinho, no quilômetro 32 da rodovia federal BR-174.

O assassinato aconteceu por volta das 17h30, dentro de uma quitinete, na avenida São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. No local, Daniel atirou na ex-namorada, pois não aceitou que ela estivesse em um outro relacionamento.

De acordo com a Polícia Civil, o novo namorado da vítima era de uma facção rival ao grupo organizado de Daniel.



