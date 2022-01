O drama da exploração trabalhista e sexual de venezuelanas no AM

Eu juro por Deus que não escolhi esse caminho, mas me vi obrigada porque, era isso, ou morrer” | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A venezuelana Isabel Munhoz, de 27 anos (nome fictício para preservar a identidade da personagem) ainda lembra bem do dia que saiu da cidade de Barcelona, no Estado de Anzoategui, com uma mala na mão e o estômago vazio. “A dor da fome é uma das mais indescritíveis que alguém pode passar. Eu juro por Deus que não escolhi esse caminho, mas me vi obrigada porque, era isso, ou morrer”, diz a mulher, que conseguiu chegar a Manaus em 2019, um pouco antes da crise humanitária piorar com a chegada da pandemia de Covid-19 e as fronteiras serem fechadas.

“Deixei a família, minha mãe de 60 anos e meu filho lá, para arranjar dinheiro em Manaus e matar a fome deles. Foi horrível. Cheguei sem nada de documento e fiquei hospedada com três outras amigas venezuelanas no bairro Alvorada. Andava, andava, andava e nada de oportunidade. Passei muitas humilhações e pessoas perguntando ‘porque eu não voltava para minha terra?’”, relembra a mulher, com lágrimas nos olhos.

A vida de Isabel não estava fácil! Foi quando uma amiga da venezuelana disse que trabalhava com um homem, no Centro de Manaus e que ele arrumava clientes para que as mulheres fizessem “atendimentos”. Bastava dar a “parte” dele. A partir daí, Isabel conheceria a prostituição de perto e teria que se submeter a exploração sexual para conseguir se alimentar e enviar recursos à família.

“Primeiro, começou com uma estória de que eu tinha que atender cobrando R$: 200 e daí ele pegava R$: 150 para ele. Às vezes, tinha que me submeter a cada coisa e homens grossos, que gostam de bater em mulher e não queriam usar preservativo. Chorava tanto, porque não queria estar nessa vida, mas eu tinha que alimentar minha mãe e meu filho. O pouco que falava com eles, dizia que estava trabalhando como doméstica”, conta Isabel.

O tempo foi passando e Isabel sentiu que já estava sendo, praticamente, uma escrava. Se alimentando muito pouco para enviar dinheiro a família e a maior parte do dinheiro com os programas entregues nas mãos de um gigolô. Quando afirmou não querer mais o serviço, foi ameaçada de morte e se escondeu em um bairro da zona Leste de Manaus, até que conseguiu tirar sua documentação em um dos postos da Operação Acolhida e arrumar um emprego num supermercado.

O relato de Isabel é comum à muitas mulheres venezuelanas que buscam refúgio no Amazonas e se veem obrigadas a passar por todos os tipos de exploração trabalhistas e sexuais. É o que conta o projeto Super Panas (traduzido como Super Amigos), das Aldeias SOS no Estado. Atendendo inúmeras famílias que buscam regularização, a equipe do projeto relembra os casos mais variados, em que mulheres venezuelanas padeceram nas mãos de seus agressores por um prato de comida ou para ajudar a família.

“Nós temos até o caso de uma moça que veio trabalhar em Manaus, ficou morando com três filhos na casa do dono de um lava jato e trabalhando para o cara e ele queria explorar a mulher sexualmente. Ele acordava as crianças às 5h/6h e mandava elas irem para um comercio para tentar cometer os abusos contra ela. Porém, ela relatou que esse homem não conseguiu chegar as vias de fato e , muito chateado, pediu para ela manobrar um carro e a moça falando que não tinha carteira, mas foi obrigada a fazer. A mulher acabou riscando o veículo, porque estava muito nervosa e esse risco ele disse que o prejuízo custava R$: 5 mil e que ela tinha que trabalhar para pagar”, conta Milem Melo, uma das assistentes sociais do Super Panas.

Ainda de acordo com a profissional, o drama da venezuelana só teve fim quando conseguiu fugir com os filhos. “E foi pedir socorro nos postos conosco e conseguimos colocá-la sob proteção por se tratar de um caso de alta complexidade. Teve uma outra moça que ainda estavam explorando para cuidar de uma casa toda e mais as crianças filhas dos donos do imóvel por R$: 30. São coisas que, além de tudo, provocamos os órgãos competentes, delegacia responsável e Ministério do Trabalho”, completa a assistente social.

Da coordenação do Super Panas, Susy Ellen Pacheco lembra mais um relato. Desta vez, de uma criança que era explorada sexualmente em troca de moraria. “Era a própria mãe que oferecia uma adolescente de 13 anos para outras pessoas em troca de aluguel. A menina chegou até nós, fez o relato e aí passamos a gerir o caso, fazendo o acionamento de uma rede de proteção através do conselho tutelar, que encaminhou o caso para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Isso marcou muito a gente, porque a própria pessoa que deveria proteger era a responsável por ela passar essa situação. Hoje ela está em um espaço seguro com outro familiar que não a mãe”, relembra.

Um dos problemas que faz essas mulheres caírem em trabalhos informais e, muitas vezes, nas mãos de agressores sexuais e explorações trabalhistas é a demora para a retirada da documentação. Hoje, segundo o projeto, pelo menos 15 mil pessoas aguardam na fila para retirar documentos.

“Nós temos até um caso em espera, em que a mãe e o pai não tem nenhuma documentação. Sendo que a mãe é menor, tem 17 anos, está gestando uma outra criança e eles tem um bebezinho que vai fazer 01 ano e a criança não tem documentação porque os pais não tem”, disse Jéssica Rodrigues, que também é assistente social no projeto.

Ao todo, o Super Panas, com o apoio da UNICEF, conseguiu atender em 2021 mais de 2600 famílias e contribuir com esse trabalho, que vem sendo realizado pelos postos da Operação acolhida, com o apoio da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Sejusc), da Receita Federal e de organizações como a Acnur – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, da OIM – Organização Internacional para as Migrações ou UNICEF – o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância. Porém, para as assistentes sociais, muitas barreiras precisam ainda ser transpostas para que todo o tipo de exploração contra as mulheres venezuelanas tenha fim.

A Secretaria de Estado Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), lembra que 902 famílias foram atendidas nos postos de interiorização e que tem dedicado esforços para ajudar nos mais variados casos. Os atendimentos estão divididos no Posto de Interiorização e Triagem para Imigrantes e Refugiados da Venezuela (Pitrig), Posto de Recepção e Apoio da Operação Acolhida (PRA), dentre outros atendimentos em outros postos da cidade, além de famílias que vem sendo atendidas em várias zonas de Manaus e que vivem de aluguel.

Outras 510 famílias também são atendidas e vivem de aluguel em outras zonas da capital. Além disso, a Sejusc informa que “presta auxílio a migrantes venezuelanos por meio da Gerência de Migração, Refúgio, Enfretamento ao Tráfico Humano e Trabalho Escravo (GMIG), vinculada à Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH).

Em nossa próxima reportagem sobre o drama das famílias venezuelanas para recomeçar a vida no Amazonas, você vai conhecer histórias de idosos que deixaram tudo atrás, fugindo da fome e transformando o deveria ser um descanso, numa luta pela sobrevivência.

