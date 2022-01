Bares e igrejas só para quem é vacinado em cidade no AM: veja decreto

Decreto foi divulgado na na última quarta-feira (26). | Foto: Divulgação

Boa Vista do Ramos (AM) - Os estabelecimentos de Boa Vista do Ramos só poderão receber pessoas vacinadas com as duas doses da vacina contra a Covid-19, de acordo determinou a Prefeitura do município, na última quarta-feira (26). Na quinta (27), o município de Silves também anunciou a limitação de público em eventos da cidade e sanções para quem desrespeitasse o decreto.

Segundo o decreto, apenas os vacinados poderão frequentar restaurantes, bares, igrejas, academias e meios de transporte da cidade. Além disso, os espaços precisam limitar o número de pessoas e só funcionar com 50% da sua capacidade de ocupação. Também é obrigatório o uso de máscaras e ficas com espaçamento mínimo de 1,5 metro.

Já os eventos sociais, como casamentos, aniversários, formaturas, só podem ser realizados no município com até 150 pessoas, limitados a 50% da capacidade de público do local. Também é preciso usar máscara, álcool em gel e apresentar a situação vacinal para participar.

Os serviços de transporte de passageiros municipais também só podem funcionar com 50% da capacidade.

Em caso de descumprimento do decreto municipal poderão ser aplicadas penalidades, como, advertência, embargos e multa. Para pessoas físicas, a multa é de R$ 300 ao dia; já para pessoas físicas será de R$ 700; e para pessoas jurídicas ou físicas que exerçam atividade de transporte marítimo a multa é de R$ 1 mil.

