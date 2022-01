CIF encerra 8 festas clandestinas durante fiscalizações em Manaus

Os locais também devem seguir os protocolos de distanciamento | Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus (AM) - A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), encerrou, entre a noite de ontem (28/01) e a madrugada de hoje (29/01), oito festas clandestinas em estabelecimentos de Manaus. Conforme o decreto governamental, está suspensa a realização de eventos de qualquer natureza com vendas de ingressos. Ao todo, 13 estabelecimentos foram vistoriados.

Na rua do Comércio, bairro Parque Dez, zona centro-sul, o estabelecimento Divino Restobar teve suas atividades encerradas pela CIF. O local também foi autuado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por promover aglomeração de pessoas, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por ausência de Auto de Vistoria e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), por falta de licenciamento de aparelho sonoro.

No mesmo bairro, o estabelecimento K4 Lounge, localizado na rua Visconde de Porto Seguro, teve as atividades encerradas. Além de descumprir o decreto governamental, o estabelecimento foi autuado pelo CBMAM por possuir extintor de incêndio despressurizado. A Semmas também notificou o local por ausência de licença.

O estabelecimento Seven Lounge, na rua Marquês de Muritiba, bairro Parque das Laranjeiras, também teve as atividades encerradas por descumprimento ao decreto. Além disso, o local foi notificado pelo CBMAM por ausência de Auto de Vistoria, além da falta de sistemas preventivos que deveriam estar instalados na casa.

Na rua Perimetral Espanha, no mesmo bairro, a Mansão Barcelos teve as atividades encerradas por descumprimento ao decreto governamental.

No bairro Cidade Nova, zona norte, a Cervejaria do Barba teve as suas atividades encerradas por promover aglomeração. Várias pessoas foram flagradas no local e sem o uso devido da máscara de proteção. O estabelecimento também não tinha Auto de Vistoria do CBMAM e licenciamento para equipamento sonoro.

Decreto

No decreto, o Governo do Estado estabelece que eventos sociais de caráter privado, sem a venda de ingressos, como casamentos, aniversários, formaturas, podem ocorrer, mas limitados a 50% da capacidade do local e ao máximo de 200 pessoas. Os locais também devem seguir os protocolos de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e regularidade da situação vacinal.

Denúncias

A população pode ajudar a polícia no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br .

CIF

A CIF conta com o apoio dos agentes das Secretarias Executivas-Adjuntas de Inteligência e Operações (Seai) e (Seaop), das polícias Civil e Militar (PC-AM e PMAM), Corpo de Bombeiros (CBMAM), agentes da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

