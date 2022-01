Vídeo: "Ultimate fight das gays": veja pancadaria em pub de Manaus

A briga foi classificada como "Ultimate fight das gays" por frequentadores do pub que filmaram o momento | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com direito a puxão de peruca, socos e chutes, o vídeo de uma briga entre os frequentadores de um pub localizado no conjunto Morada do Sol, está circulando nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que pelo menos sete pessoas se envolveram na pancadaria.

A briga foi classificada como "Ultimate fight das gays" por frequentadores do pub que filmaram o momento, tudo aconteceu quando dois jovens foram confrontar um grupo composto por outras quatro pessoas. Após falar uma coisa que não dá para entender no vídeo, o jovem empurra um dos rivais, que retribuiu a agressão.

De repente, surge outro rapaz que se une aos jovens que começaram a confusão e a briga fica ainda maior. No meio da pancadaria, é possível ver que as mesas e cadeiras caem.

Percebendo a confusão, os seguranças do local separam os grupos e retiram o rapaz que começou a briga. Não há informações sobre o que causou a pancadaria.

Até o momento, o estabelecimento ainda não se pronunciou.

Veja os diversos ângulos da confusão:

