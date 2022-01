Vídeo: Patixa Teló é vista na fronteira deixando o Brasil

A personalidade amazonense foi vista andando sozinha na fronteira do país com a Guiana Francesa | Foto: Divulgação

Patixa Teló deixou o Amazonas mais uma vez, de acordo com as imagens de vídeo que circulam nas redes sociais. A personalidade amazonense foi vista andando sozinha na fronteira do país com a Guiana Francesa.

Patixá carregava uma bolsa e uma sacola de viagem e foi flagrada no momento que tentava entrar no município de Oiapoque, fronteira com o Brasil. Amazonenses que avistaram a cena, não deixaram de registrar o momento e em uma imagem, Patixá aparece sozinha andando pela estrada. “Em busca do sucesso”, escreveu o usuário.

Patixa tem Síndrome de Down, e já saiu de Manaus diversas vezes, gerando preocupação nas pessoas pela sua condição.

Polêmicas

Em sua última polêmica, Patixa Teló quase foi parar na cadeia , em novembro, por desacato à autoridade. Ela xingou agentes da Força Nacional que estão no Amazonas para deflagrar ações contra garimpeiros ilegais do Rio Madeira.

Em um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais, Patixa sai na defesa dos garimpeiros e grita palavras de ordem contra a equipe da Força Nacional, utilizando palavrões. "Vão atrás dos traficantes seu filhos da p***. Eu falei mesmo, Patixa Teló", insulta.

