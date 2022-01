Manaus terá 56 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana

| Foto: Divulgação/Semsa

Manaus (AM) - A campanha de vacinação contra a Covid-19, em Manaus, terá um total de 56 pontos em funcionamento na semana, distribuídos por todas as zonas da cidade, para atendimento a todos os públicos já contemplados no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) do Ministério da Saúde, com primeira, segunda, terceira e quarta doses, além da vacinação infantil.

Para o público de 12 anos e mais serão 47 pontos de vacinação, sendo 44 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e três estratégicos: sambódromo, shopping Phelippe Daou e carreta da vacinação.

Para as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades e portadoras de deficiência (PcD), e as de 6 a 11 sem doenças preexistentes, além dos cinco pontos estratégicos exclusivos para o atendimento desse público, a Semsa terá pontos temporários para a vacinação infantil funcionando em quatro unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a partir desta segunda-feira (31).

De acordo com os registros de doses aplicadas disponibilizados pelo Vacinômetro municipal, da população classificada como vacinável, acima de 12 anos, 75.438 ainda não procuraram os pontos de vacinação para receber a primeira dose.

Dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) da Semsa neste domingo (30), indicam que 249.026 já passaram dos intervalos definidos pelos laboratórios para a segunda dose.

