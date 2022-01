Quase 80 animais em situação de maus-tratos são resgatados em Manaus

| Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Uma operação policial, deflagrada na manhã desta segunda-feira (31), por volta das 7h30, resultou no resgate de quase 80 animais, que estavam sendo mantidos em situação de maus-tratos por um casal de idosos dentro de uma casa, na rua Gardênia, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. Os moradores são considerados como "acumuladores".

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no local havia aproximadamente 77 gatos e um cachorro, que estavam em situação insalubre.

Alguns deles estavam soltos, outros amarrados e também haviam animais em gaiolas, além de gatos mortos no interior da casa, que mede cinco metros quadrados.

"A situação foi denunciada por vizinhos e realmente configura um crime de maus-tratos à animais. Porém é preciso averiguar a situação desses moradores, pois não se tratam de criminosos e sim de pessoas do bem, conforme os relatos no local. A ação teve apoio de psicólogos e assistentes sociais que nos deram todo apoio nessa atuação para que ocorresse o menor impacto possível a essas pessoas", explicou Mozer.

Protetores da causa animal acompanharam a ação e realizaram o resgate dos animais. Houve bastante resistência dos moradores para que as equipes pudessem entrar na residência. Foi necessária a atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido ao casal ter ficado bastante abalado emocionalmente com o resgate dos animais.

"É um caso de acumuladores de animais, que também envolvia pessoas com deficiência e que, segundo eles, é decorrente de apego emocional. Recebemos a denúncia com o relato dessa situação extremamente grave e a família desse casal de idosos também era conivente com a situação. Todos os animais foram resgatados e vamos disponibilizar todo apoio veterinário. Posteriormente esses animais serão encaminhados à adoção. Equipes de assistência social também estarão conosco nessa luta para conscientizar essa família para que eles tenham uma transformação no lar deles. Eles não tinham consciência que estavam cometendo um crime", concluiu a deputada estadual Joana Darc.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (DEMA).

