Prazo para entrega de documentos para CNH Social é prorrogado no AM

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), informa que foi prorrogado até a sexta-feira (4) o prazo para entrega dos documentos de inscrição no projeto “CNH Social” em 17 municípios do interior.

São eles: Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Iranduba, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Silves, Tabatinga e Tefé.

Os documentos exigidos para a inscrição no projeto são a carteira de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH); comprovante de residência; título de eleitor ou comprovante de quitação eleitoral; e duas fotos 3×4 em fundo branco.



A documentação deve ser entregue até as 14h da sexta-feira no posto do Detran do município onde a pessoa foi selecionada.

