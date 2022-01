UGPE inicia processo para contratação de serviços especializados

A UGPE tem realizado treinamento para servidores desde 2020. | Foto: Tiago Corrêa/UGPE

Manaus (AM) - A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, pioneira na adoção da metodologia BIM (Building Information Modelling) no Estado, avançou mais uma etapa do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

O órgão realizou nesta segunda-feira (31) a entrega da documentação e abertura dos envelopes para fins de habilitação das empresas que participam da licitação TP 01/2021, para contratação de serviços de engenharia versados em modelagem BIM.

A licitação em curso serve para contratação de empresas de serviços de engenharia especializados para modelagem, compatibilização, quantificação de projetos e planejamento de obras de infraestrutura urbanística, arquitetura e saneamento básico na Metodologia BIM na esfera do Prosamin+.

Na reunião, foi realizada a abertura da documentação, com habilitação das propostas apresentadas. Na etapa seguinte, após a abertura das propostas de preço, inicia-se a verificação da documentação em conformidade com o edital e a leitura das propostas de preços.



Eficiência e impacto

A Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação da Construção, é uma metodologia que garante mais eficiência e impacta no planejamento, na gestão dos custos e nas escolhas de soluções técnicas para a obra.

" Por meio dela, é possível identificar, com maior precisão e agilidade, inconsistências que tendem a retardar e aumentar o custo do projeto. " Marcellus Campêlo, coordenador executivo da UGPE

Os modelos gerados por computador, explica Campêlo, contêm geometria e metadados necessários para o apoio às atividades de construção, fabricação e aquisição, que compõem a realização de uma obra.



A UGPE tem realizado treinamento para servidores desde 2020, para que possam estender o uso da metodologia a todos os projetos executados pelo órgão, adequando-os ao novo padrão, em especial no Prosamin+, lançado pelo governador Wilson Lima no ano passado.

