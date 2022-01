Academia Stem/UEA estreia nova temporada de lives

Para assistir, basta acessar o instagram da Academia Stem (@acadstem) no dia e horário da Live. | Foto: Divulgação/UEA

Manaus (AM) - A Academia Stem, projeto de Pesquisa e Desenvolvimento realizado na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), inicia na quarta-feira (02/02), às 19h, horário de Manaus, a nova temporada da série de lives semanais “Grandes Temas”.

Na estreia deste ano, o tema “O uso da robótica educacional como ferramenta de aprendizagem” será abordado pelo professor da rede Sesi, Glauco Soprano.

O convidado é especialista na área de robótica e tecnologias educacionais e atua como técnico do time de Robótica Team Prodixy.

Para assistir, basta acessar o instagram da Academia Stem (@acadstem) no dia e horário da Live.

Live ‘Grandes Temas’

A iniciativa é aberta ao público geral, com acesso gratuito, e tem por objetivo discutir sobre temáticas relacionadas à tecnologia e inovação, além de introduzir os espectadores no debate acerca do comportamento do mercado da engenharia e do empreendedorismo.

As apresentações contam sempre com a presença de grandes especialistas da área.



Em 2021, pelo perfil da Academia Stem, foram ao ar 44 lives, que abordaram desde as inovações provocadas pela tecnologia 5G até as nuances da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O aluno do 8° período de Engenharia Eletrônica da UEA, Mateus Maciel, começou a acompanhar a primeira temporada do “Grandes Temas” ainda em novembro do ano passado.

Segundo o estudante, esse tipo de conteúdo é importante pela quantidade de conhecimento que agrega aos participantes.

" Isso nos permite aprender assuntos que vão além do que é proporcionado na Universidade. " Mateus Maciel, estudante

O “Grandes Temas” surgiu como uma ação do Pilar Excelência, um dos braços que integram a AcadStem, visando diminuir as lacunas de conhecimento entre o mercado de trabalho e o ambiente acadêmico.



De acordo com o coordenador do Pilar, José Renato Santiago, as lives para 2022 têm como grande propósito consolidar as competências específicas que o mercado demanda.

" É preciso uma formação cada vez mais compatível com as melhores práticas que as organizações de nível mundial instaladas em Manaus estão adotando. " José Renato Santiago, coordenador do Pilar

A primeira temporada da série está disponível na íntegra no perfil da Academia STEM no Instagram (@acadstem).



Academia Stem

Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento realizado na Universidade do Estado do Amazonas que visa potencializar a formação e capacitação nas áreas da engenharia, ciência, matemática e tecnologia.

A Academia Stem é incentivada pela Samsung da Amazônia, de acordo com a Lei nº 8.837/1991.

