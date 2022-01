Motorista de App perde controle do carro e bate em mureta em Manaus

Frente do carro fica destruída, após acidente | Foto: Lucas Henrique

Manaus (AM) - Um carro do modelo Fiat Uno colidiu em uma mureta próxima ao muro do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, na tarde desta segunda-feira (31). Após o acidente, apenas a passageira ficou ferida e a frente do carro ficou destruída.



O dono do veículo é o motorista do aplicativo Uber, identificado como Sérgio, de 56 anos de idade. De acordo com o condutor, ele estava levando uma passageira para a rua Dalmir Câmara, no bairro São Jorge, quando passou ao seu lado um motoqueiro. Assustado com a presença abrupta da moto, o motorista tentou desviar, porém, acabou perdendo o controle do veículo, e bateu o veículo na mureta próxima ao muro do batalhão.

O acidente ocorreu por volta das 14h da tarde. A passageira que estava no carro durante o acidente, foi identificada como Celícia Giovanna, de 23 anos, ela estava a caminho do trabalho. Segundo os populares que presenciaram o acidente, a jovem estava no banco de trás do veículo sem o cinto de segurança.

Em razão do impacto do carro na mureta, a passageira teve cortes profundos no rosto e bateu a cabeça. Foi levada pelo Serviço de atendimento Móvel de Urgência o (SAMU), já o motorista continuou no local do acidente prestando os esclarecimentos para as autoridades. Também recebeu apoio de um grupo de motoristas de Uber sobre as medidas necessárias que deveriam ser relatadas para o aplicativo.

Segundo populares que observaram a colisão, não havia um motorista ao lado do veículo e que possivelmente o condutor teria cochilado ao volante.

