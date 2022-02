Passageiros se desesperam após empurrador afundar no Rio Negro

Nas imagens é possível visualizar os passageiros colocando coletes salva-vidas. Alguns deles chegaram a passar mal e foram amparados por familiares. Haviam mulheres e crianças à bordo | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Passageiros de uma balsa que fazia travessia fluvial entre os municípios de Careiro Castanho e Manaus passaram por momentos de desespero nesta segunda-feira (31) após um empurrador afundar no meio do Rio Negro. Vídeos que tomaram repercussão em redes sociais mostraram a movimentação das pessoas que temiam pela própria vida.

Nas imagens é possível visualizar os passageiros colocando coletes salva-vidas. Alguns deles chegaram a passar mal e foram amparados por familiares. Haviam mulheres e crianças à bordo.

As informações apontam que a água entrou muito rápido, mas quando os funcionários que perceberam o risco da balsa ser puxada para o fundo, decidiram soltar o cabo que a ligava ao empurrador. Os passageiros ficaram à deriva até a chegada de lanchas que ajudaram no resgate. Uma lancha passou na hora do ocorrido e avisou demais trabalhadores do ramo fluvial que estavam no Porto da Ceasa e prestaram apoio aos passageiros.

Um outro empurrador foi até o ponto do incidente e transportou a balsa com os veículos e pertences dos passageiros. A Marinha do Brasil deve investigar as causas do fato.

Veja os vídeos no momento do acidente:

Em nota o Distrito Naval comentou o acidente

MARINHA DO BRASIL COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL NOTA À IMPRENSA

Manaus - AM. Em 31 de janeiro de 2021.

A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento, na tarde de hoje (31), do naufrágio do empurrador de uma das balsas que fazem a travessia Manaus – Careiro da Várzea (AM), nas proximidades do Porto da Ceasa, em Manaus (AM). Não houve vítimas e nem vestígios de poluição hídrica. Imediatamente uma equipe da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, foi direcionada ao local para prestar apoio e coletar informações.

Outro empurrador da empresa responsável pela travessia foi direcionado ao local para transportar a balsa em segurança até o Porto da Ceasa. Será instaurado um Inquérito Administrativo, a fim de apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis. Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54.

