Arena Combat the Jungle realizará treino aberto para o público

Manaus (AM) - Com o objetivo de divulgar atletas da periferia e do cenário local do estado do Amazonas, a organização Arena Combat the Jungle realizará a 2ª edição da categoria de Artes Marciais mistas (MMA), com o evento Arena Strikers Combat, prevista para o dia 12 de março. Além do evento, a organização também planeja realizar um treino dos atletas aberto para o público.



O evento Arena Strikers Combat vai reunir vários lutadores de Manaus e de outros municípios do interior, como de Itacoatiara. Também vão aparecer atletas de outros estados do país para participar e disputar o cinturão na categoria GP. Conforme o organizador do evento, Ivan Viana, quatro atletas de até 70 quilos vão lutar pela vitória.

Além da disputa pelo cinturão, outra grande competição que vai movimentar o evento é a Super Luta na categoria feminina que vai contar com a Akel Rocha e Fabiulane Melo, atletas referências do esporte local, que vão se enfrentar na categoria de 61 quilos.

De acordo com o coordenador no evento, Ivan Viana, o evento Arena Strikers Combat vai ser aberto ao público e vai seguir todas as normas, instituídas pelo Governo do Amazonas, de precaução contra a Covid-19, assim como foi já foi realizado em outros eventos da organização

“A capacidade máxima que vamos disponibilizar vai ser a entrada de até 200 pessoas. Então, a gente está seguindo todas as normas. Teve alguns eventos que nós já fizemos, onde todos os atletas olímpicos e todas a pessoas que entraram precisaram ter o ciclo de vacinação completo. Então, há uma estrutura organizada para que as pessoas possam participar”, diz o coordenador Ivan Viana.

Treino aberto

Com a aproximação do dia da realização do grande evento, acontecerá neste sábado (5) um treino dos atletas aberto ao público, no Clube do Asa, na estrada na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A preparação dos competidores vai acontecer das 9h até às 11h e o público poderá tirar fotos com os atletas e acompanhar os bastidores. De acordo com Ivan, grande parte dos atletas vai comparecer ao treino, e as pessoas poderão olhar de perto o cinturão.

“Vai ser um treino aberto com a maioria dos atletas, porque alguns não são de Manaus. Nesse treino o público vai poder tirar foto, ver o treino e ver os bastidores do evento. As meninas que vão fazer a Super Luta e o cinturão vão estar no local”, afirma o organizador do evento.

O evento também conta com grandes patrocinadores, como a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) do Governo do Estado do Amazonas e o shopping São José, localizado na Zona Leste da cidade. Há parcerias com nutricionistas e academias.

Arena Combat the Jungle

A organização Arena Combat the Jungle existe desde 2012, com o intuito de treinar, revelar e divulgar os atletas da periferia do Amazonas. Em todos esses anos de existência, a Arena já realizou 26 edições do evento na categoria Grappling, caracteriza por ser uma luta corpo a corpo e a segunda edição de MMA. “Nós tínhamos um pensamento de revelar os atletas da periferia, da zona leste de Manaus, uns atletas que no geral não tem oportunidade, então a gente faz isso desde 2012”, afirma o organizador, Ivan Viana.

