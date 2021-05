Olho Vivo no Dinheiro Público: o cidadão como fiscal da transparência

Os conteúdos do programa são adaptados às realidades dos municípios brasileiros, com estímulo para uma constante atualização da aprendizagem | Foto: Divulgação





A Controladoria-Geral da União (CGU) desenvolve, desde 2004, o Programa Olho Vivo no Dinheiro Público com o objetivo de incentivar o controle social, fazendo com que cada cidadão seja um fiscal das ações governamentais, de forma que possa acompanhar e monitorar a aplicação dos recursos públicos.

Através do Olho Vivo, a CGU busca sensibilizar e orientar conselheiros municipais, lideranças locais, agentes públicos, professores e alunos, além da sociedade em geral, sobre a importância do exercício prático do controle social, da transparência na Administração Pública e do cumprimento da lei. Assim, o Programa busca envolver a sociedade, promovendo uma mudança de atitude e de postura por intermédio da educação, do acesso à informação e da mobilização social.

O Olho Vivo é constituído de cinco ações, todas complementares entre si. A primeira é a educação presencial, realizada em caráter de oficina, onde os temas são trabalhados numa metodologia baseada na educação de adultos, no construtivismo e na educação continuada, com ampla troca de experiências e valorização do conhecimento dos envolvidos.





Os conteúdos são permanentemente adaptados às realidades dos municípios brasileiros, com estímulo para uma constante atualização da aprendizagem.

A segunda é a educação a distância, na qual o aprendiz tem acesso a mecanismos complementares de informação e orientação, oferecendo cursos com ou sem tutoria, fóruns de debates, vídeos educativos e cursos, abertos a todos os cidadãos através do site www.cgu.gov.br/olhovivo.

A terceira ação é a elaboração e distribuição de material didático para a realização das ações do Programa e para dar suporte ao público-alvo no exercício do controle social.

A quarta é o incentivo à formação de acervos técnicos, com distribuição de pequenas bibliotecas aos municípios participantes do Programa, com o objetivo de estimular a formação de acervos nas prefeituras que sejam úteis aos agentes públicos e conselheiros no desempenho de suas funções e também às lideranças e à população em geral, colocando o conhecimento ao alcance de todos.

A quinta envolve as parcerias e cooperação institucional que a CGU pode estabelecer com instituições que desenvolvam ações no mesmo sentido, como entidades públicas, privadas e não governamentais, envolvendo a produção em conjunto de materiais didáticos, o suporte logístico para a realização de eventos de educação presencial, o desenvolvimento de cursos a distância e a participação da CGU em eventos de estímulo ao controle social promovidos pelos parceiros.

Além disso, a CGU iniciou em 2007 a realização de concursos de desenho e redação entre alunos do ensino fundamental dos municípios participantes, cuja iniciativa pretende promover no ambiente escolar a reflexão e o debate sobre a prevenção e o combate à corrupção e despertar nos estudantes o interesse pelo controle social.





O concurso envolve a mobilização e distribuição de materiais sobre controle social aos professores e a disseminação do conteúdo aos alunos em sala de aula. E todas estas ações estão ao seu alcance. Vale conferir.





