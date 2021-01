Mãe e Mestra: o que nos ensina a encíclica de João XXIII

| Foto:

Contam os historiadores que o Papa João XXIII certo dia recebeu a visita do pastor anglicano Douglas Walstall para manter uma profunda conversação ecumênica. No entanto, este percebeu que o pontífice tinha mesmo era vontade de conversar.

Ele confessou que no Vaticano se entediava um pouco, sobretudo às tardes. As manhãs eram plenas de audiências. Mas muitas tardes não sabiam o que fazer. Comentou que em Veneza- onde era cardeal- sempre possuía muitas coisas a fazer. Ele próprio resolvia muitos encargos e problemas que surgiam sem ajuda de muitos. E depois de um dia de tarefas ia passear.

Já no Vaticano, a maioria dos assuntos os cardeais já apresentavam resolvidos. Somente precisando da sua assinatura. O problema é que lá não o deixavam passear sozinho. Muito menos a pé, como gostava de fazer, pelas ruas da cidade. Sempre saía com um cortejo que punha toda a região de sobreaviso. Por isso, passou a usar binóculos.

Com os binóculos, observava desde a janela de seus aposentos uma a uma das cúpulas das igrejas de Roma. E imaginava que ao redor de cada uma delas havia gente que é feliz e outra que sofre. Anciãos solitários e casais de jovens alegres. Também os enfermos, mendigos e os presos. Crianças abandonadas e as com família harmoniosa. Os marginalizados e os endinheirados. E João XXIII pensava neles e pedia a Deus que abençoasse a felicidade e consolasse a dor.

O pastor Walstall da Inglaterra saiu dali certo de ter recebido a melhor lição ecumênica transmitida. Descobria o que é uma vida dedicada ao amor. Amor sem fronteiras. Aquele que não mede as pessoas por raça, crença e status... Amor dedicado à humanidade.

Postura interclesial (interação entre religiões cristãs) e inter-religiosa (interagindo com outras religiões) que levou João XXIII em poucos anos de papado a imprimir marcas profundas na HISTÓRIA.

Iniciou com a encíclica MATER ET MAGISTRA (Mãe e Mestra) em 1961. Onde expôs as questões sociais da época à luz da doutrina cristã. A Igreja aí é a mãe e a mestra. Rompeu com ideias anacrônicas onde havia a rejeição categórica da Igreja a toda forma de governo moderno; como a democracia, ao socialismo... Antes a forma ideal de governo era a “monarquia cristã”. Mater et magistra foi um documento sem precedentes. Manchete de primeira página por todo o mundo inclusive na União Soviética.

Enfim, a Igreja encarava o mundo de frente ao dar ênfase ao direito dos trabalhadores, à associação livre a fim de lutar por seus direitos; ao dar força à democracia e a outras formas de governo participativo. Tudo como importantes mecanismos para a preservação da dignidade humana. E isso foi apenas o início do pontificado exíguo de Angelo Roncalli seu nome de batismo, chamado carinhosamente de “O Bom Papa João”. Hoje beatificado pelo seu sucessor João Paulo II a 3 de setembro de 2000. Foi cognominado assim por ter rompido com o enclausuramento milenar dos papas indo às ruas.

Nesses seus passeios, ficaram célebres suas visitas a hospitais e a Penitenciária “Regina Coeli” em Roma. As crianças alegres diziam adeus e os prisioneiros batiam palmas, porque ele os tinha visitado. “Como vocês não puderam ir a mim, eu vim até vocês”, disse ele.

Este homem de ação, sempre em movimento e pensamento no Evangelho; Este homem que se entediava no claustro do palácio do Vaticano; A este homem não lhe cabia o uso dos binóculos. Mas pôr-se a caminho – como o fez – revolucionando toda uma era que hoje comemora o jubileu de ouro do Concílio Vaticano II que João XXIII o “Papa bom” convocou, para como num sopro do Gênesis animar e dar vida condigna a toda Igreja Católica, a Mãe e Mestra de todos os fiéis de todos os “meus infiéis favoritos” como chamava aos de outra religião.