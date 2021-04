A pandemia e a redescoberta do valor da paz

A ostra no fundo do mar fica cerradíssima, mas se apenas um grão de areia consegue penetrá-la, é o suficiente para ali surgir uma pérola raríssima e de valor incalculável | Foto: Divulgação

Este é a continuação de meu último artigo intitulado " Diamantes são eternos " . Passo agora a falar sobre a paz. Esta é metal rico, mas volátil. As guerras vão e voltam. Os homens estão sempre em beligerância. Temos que tornar nossa vida contemporânea em pérolas valiosas. Esta pandemia chegou para ensinar-nos a descoberta de saber abrir a ostra, contra a inversão de valores a que estávamos habituados.



A ostra no fundo do mar fica cerradíssima, mas se apenas um grão de areia consegue penetrá-la, é o suficiente para ali surgir uma pérola raríssima e de valor incalculável. Findam os problemas de saúde, máscaras, contágio e distanciamento. Retornam as festas e viagens que existiam antes, as postagens em Facebook e a liberdade. Liberdade! Até muitos exageros humilhavam o próximo necessitado.

Descoberta valiosa

Esta pandemia veio nos ensinar que o famoso filósofo Adorno falou errado quando disse: “não existe mais poesia depois da 2ª guerra mundial” ...

Mas depois da descoberta da pérola valiosa, voltamos a sorrir, a dar um bom dia ao gari, voltamos a amar a família unida e o bate papo que havia se extinguido.

Não haverá mais grito de angústia. Basta olharmos a beleza de um por do sol com seu amor, admirar o céu coalhado de estrelas. As superfluidades serão extintas. Haverá mais solidariedade, mais humanidade, mais cristianismo.





Por outro lado, o mundo tornou-se xenófobo, ainda se fala em limpeza étnica, perseguição às igrejas. Este é o terceiro milênio, hora de abrir a pérola valiosa e criar um novo tempo, em que a cronologia das guerras seja para sempre encerrada.

Cronologia das Guerras

1.Guerra entre Estados e Estados (século XVII e XVIII) exércitos organizados;

2.Século XIX – a guerra moderna fez ênfase na necessidade crescente de organização racional e doutrina cientifica;

3.Século XX – incorporou exércitos de massa e a guerra revolucionária portadora de alguns pormenores da guerra do século XIX;

4.Veio a guerra fria constituída sobre o princípio de dissuasão resolvida com o desmoronar do bloco comunista;

5.Mary Kaldor chama de nova guerra são consequências da queda do Muro de Berlin;

6.Guerras limpas – potência americana operava com E.U.A. – potencias sem parâmetros, seu avançado poder aéreo sem expor a vida de seus combatentes;

7.Guerras sem combatentes. Mortes invisíveis inscritos na lista de efeitos colaterais.

Livros importantes:



As novas guerras – Mary Kaldor;



A invenção da paz – Michael Haward;

Em honra do guerreiro – Michael Ignatieff;

Sociedades em guerra civil – Fernando Reinares;

A próxima guerra mundial – James Adam;

Identidades Assassinas – Amim Maalouf;

Perspectiva da guerra civil – Hans Magnum.

CARMEN NOVOA SILVA é teóloga e membro da Academia Amazonense de Letras e da Academia Marial do Santuário de Aparecida - e-mail: [email protected]