Credo à imaculada – 2ª edição

Em 2ª edição, ampliada, com fotos (parte iconográfica e jornalístico) da noite de lançamento do livro “CREDO À IMACULADA” de minha lavra em 1995, quando Dom Luiz Soares Viera proclamou que a “paróquia de N. Senhora da Conceição completa trezentos anos de criação (1695-1995). As celebrações lembram a devoção dos primeiros católicos da confluência dos rios Negro e Solimões.

A capelinha de madeira coberta de palha tornou-se catedral, mas o povo de Manaus e do Amazonas não arrefeceu seu amor a Virgem mãe Imaculada...” As celebrações a que D. Luiz Soares Vieira se referiu foram os festejos durante o ano inteiro. Criou então um Conselho como roteiro afetivo para orientar o Tricentenário da Catedral. Primeiro, o Conselho a se reunir toadas as quintas-feiras à tarde no salão nobre da Igreja Matriz sendo o próprio Dom Luiz quem presidia a mesa e os demais conselheiros.

Ali eram discutidos principalmente eventos referentes à Catedral e a seu Orago Imaculada Conceição. Entre essas comemorações foram efetuadas palestras, lideradas pela Sra. Iclé Pinheiro à época pertencente ao Conselho da Mulher Executiva, braço dinâmico da (A.C.A), Associação Comercial do Amazonas entidade centenária da cidade de Manaus em atividade até os dias de hoje.

Três palestras proferidas por nomes renomados da cidade no auditório da F.I.E.AM, sobre o tema “Tricentenário da Catedral da Imaculada”. Outro evento de relevância foi o lançamento deste livro de minha autoria a 15 de agosto de 1995. Primeiro, a missa presidida por Monsenhor Pinto, e muito prestigiada pelas entidades públicas (governo e prefeitura) F.I.E.AM, ACA, OAB, da Academia Amazonense de Letras por seu presidente Dr. Oyama Ituassu, Max Carphentier e fiéis pertencentes as pastorais da Catedral.

O coral deu o tom, ritmo e relevância ao lançamento, quando todos com camisas com a imagem que ilustra a capa do livro entoaram o hino a Catedral, o primitivo hino composto por Pe. Luiz Ruas (poeta do Clube da Madrugada) pertencente ao Conselho Estadual de Cultura e Pároco da Igreja N. Senhora dos Remédios. Após a missa todos foram convidados a adentrarem no salão onde seriam vendidos e autografados os livros cuja renda apurada nesse dia seria revertida para a Catedral (vide as fotos).

Um buffet especial como se usava na época foi (vide foto) posto à disposição dos presentes. Foi noticiado com destaque na imprensa escrita o fato inédito (LANÇAMENTO DE LIVRO NA PRÓPRIA CATEDRAL). Logo após fui convidada a proferir palestra sobre o livro nas faculdades do então “OBJETIVO” sobre o assunto do livro tricentenário da Catedral da Imaculada.

Um dos principais assuntos do conselho foi a execução da Berlinda de N. S. da Conceição que nas procissões anteriores eram feitas nos andores. A Berlinda idealizada pelo artista plástico Jair Jacmont (mesmo que projetou o altar e cadeira de João Paulo II em sua passagem por Manaus em 1980). A berlinda Ele a imaginou com detalhes regionais (barco) e revestida com pó de ouro confeccionada por artesãos peruanos.

Foram conduzidas ofertas de fiéis católicos cristãos totalizando a quantia de cinco mil reais, gastos na viagem até o Peru, contratação dos artesãos (mão de obra) e o material preciso para a execução da berlinda. Esta já pronta, teve que ser montada em Manaus (fotos) já que era impossível trazê-la integralmente pelo seu alto custo em dinheiro.

A razão de ser desta segunda edição efetivada 25 anos depois da primeira edição é apresentar às novas gerações a memória histórica de quase três décadas, que estão totalmente esquecidas. Temos que valorizá-la e tratá-la com o devido respeito para não deixá-la na invisibilidade. Uma memória riquíssima que se encontra como um objeto perdido.

Hoje já inicio o inventário afetivo de uma grande realização da qual ninguém se reportou ainda. Teço agora a túnica inconsútil de uma época. Integral. Sem emendas. E que nenhum historiador neófito ou não, contou em seus escritos. (continua). PREVISÃO DE LANÇAMENTO EM AGOSTO DE 2022. Muito mais extenso do que o primeiro e coincidir com o do primeiro livro “Credo a Imaculada Conceição”.

