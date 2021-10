Jesus para crianças solitárias

Eu, Jesus, apaixonado pelas crianças, vivi numa época em que se colocava a perfeição na ancianidade. Numa época em que se desprezava a infância. As crianças eram apenas toleradas. Somente porque um dia seriam adultas. Eram tempos em que elas não eram contadas nas sinagogas. Nem em parte alguma. Conversar com elas? Era como perder o tempo.

Eis porque disse um dia, já em missão evangelizadora: “Vinde a mim as criancinhas...”

Disse isso, a meus discípulos porque conheço as crianças. Sei de seus jogos. Suas brincadeiras. Suas criatividades. Sei muito de seus corações limpos e de suas inocências. Até de suas lágrimas e risos! Eles reproduzem sentimentos onde sobresai a primazia do amor sem fronteiras.

Repito, aos homens de ontem e de hoje: “Vinde a mim as criancinhas...”

Sejam elas pobres ou ricas. Brancas ou negras. De raças, etnias ou religiões distintas. Sejam órfãs, excluídas, marginalizadas ou abandonadas. “Vinde, vinde a mim as criancinhas.” As deficientes, as exploradas, inclusive as mimadas e as voluntariosas...”

Vinde, as famélicas geradas pela miséria e as guerras. E, principalmente, as criancinhas solitárias. Não sabeis, que neste terceiro milênio, dito autossuficiente em sua soberba tecnológica e científica; em que o homem se veste como Deus, são reproduzidos aos milhares os meninos-solidão?

Sim, a solitude faz moradia no peito de cada um, como mal do século. Culpa dos egos glaciais e dos homens de horas curtas. Esqueceram do exercício natural do diálogo. E de amar os meninos do mundo. Com os poros da alma abertos para o Sentimento-Maior.

A cada uma dessas crianças carrego em meu colo. E a vós, homens de boa vontade, compete o seguimento deste “Guia Exato para Tempos Intensos”.

1 – Aconselhai sem descanso e indicai os caminhos seguros para a boa formação do corpo e mente e espírito dos pequeninos. Tão necessário como o ar aos pulmões, o oxigênio ao sangue, e o leite ao recém-nascido.

2 – Saibais a hora de reprimir com leis e atos todas as injustiças endereçadas às crianças: O trabalho infantil, a violência doméstica, os meninos soldados, a prostituição infantil, o assassinato ainda no útero.

Conseguireis assim que elas sejam como as flores do pântano: Vivem no lodo e mesmo assim não se contaminam.

3 – Levai-os a passeios: A parques, cinemas, às feiras de livros infantis, ao circo, a Disney e ao Peteleco e o palhaço Goiabada das muitas rizadas, no Largo. Dai-lhes guloseimas e confeitos mas tendes de modo especial guardado nas mãos, a benção de pais, como sol vertical do meio-dia.

4 – Oferecei também presentes em papéis e laços coloridos e brilhantes. Tanto os de alta tecnologia quanto um simples papagaio de papel. Ao mesmo tempo, ensinai que nos campos nascem os lírios que extrapolam os horizontes no exercício dos valores eternos.

5 – Dai aos pequenos limites. Sim e Não. Feito exemplo de ética evangélica do bem-viver e bem-amar. Somente assim, os livrareis das drogas, das companhias nefastas e futuro de sombras. Dai-lhes o dom sagrado de um sorriso perene.

Fazei isso e tereis vossos nomes escritos nos céus. Porque cumpristes o desafio supremo de trazer ao território de meus braços as criancinhas solitárias deste século glacial. (“O ESCRITOR” fica para próxima semana).

Leia mais:

O escritor e a árvore

Ser bom escritor