O escritor

Convencionou-se que dia 25 de Julho seria consagrado ao nível nacional o Dia do Escritor. De romances, crônicas, poesias em prosa ou em versos... E quando falo em escritor só pode considerar-se neste segmento o que lida com a palavra li-te-rá-ria ou textos edificantes, jamais noticiarismo ou palavreado rasteiro. Na contemporaneidade regularizada como profissão em vários estados brasileiros como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro... já tem instalados seus sindicatos para cientificar-se de seus deveres e reivindicações de direitos pisoteados por muitos donos de poderes.

Repito pisoteados sim, porque a escritura ainda carece de um patamar de conscientização social do TRABALHO INTELECTUAL. O trabalho de um escritor de literatura continua sendo menosprezado mediante outras profissões como a de um taxista, um médico ou um professor: uma situação marginal. De quase exclusão.

O ofício intelectual, criativo, profundo, pleno de imaginação é como a situação de animais em extinção: Uma ararinha azul. Ou um labor obsoleto como os dos professores das escolas de datilografia. Aqui em Manaus, há uns sete anos ocorreu comigo um fato que computei como proposta de pessoa alienada e supérflua. Eis o caso: Um desembargador se aposentava. Sua mulher e assessora promoveu uma festa de despedida no próprio tribunal (o antigo, o do Centro Histórico – o Palácio da Justiça).

A senhora do magistrado pediu-me que escrevesse umas três laudas as quais ela leria como se dela própria fosse. Nessas páginas seria exaltada a história de vida do neo-aposentado. Aceitei o pedido, mas ela finalizou com a frase – PÉROLA. “Ainda bem que isso eu não preciso pagar”. O buffet, os manobristas, os garçons, todos tinham seu esforço (físico) reconhecido. Mas o do escritor (o intelecto) não.

De nada valia o esforço mental! A imaginação, a criação. As horas gastas no lidar com palavras. Isso era algo que não valia um “vintém”. Nem sequer meu nome seria mencionado como autora do discurso poético. Pus um término no assunto e esquivei-me com uma desculpa não muito convincente. Não seria subserviente a quem desdenha nossa profissão laboriosa de escritor. E isso é apenas um dos problemas por nós enfrentados: Os piratas de livros na internet. Roubam dos autores seus conteúdos culturais. Mas muitos pagam para igrejas-seitas um dólar para escutar as “vozes guturais do inferno”, um pay-per-view de um jogo, uma enquete de Big Brother...

Dizem que no Brasil 88% dos brasileiros não leem (“Falta-me tempo!”) (Não gosto de ler ou não me interessa)... O escritor espanhol renomado Javier Cercas escreveu certo dia numa de suas crônicas no “El País” o seguinte: “Alguém que diz que não gosta de ler é alguém que não sabe porque está no mundo e por que diabos existe o mundo! Não lhe interessa como apareceu o universo. A história da humanidade, antes que nascesse. A existência de inumeráveis idiomas em lugar de um só. Não se importa com os descobrimentos. Com a ciência e a tecnologia. Não lhe interessa a geografia. E nem sabe em que continente está.

É um primata em todas as acepções do termo”. 80% no Brasil não se interessam por ler! São trogloditas. Aceitam estar no mundo como um animal – uma galinha, por exemplo. Que come, corre, dorme, Põe ovos, cria os pintinhos, mas não voa... Ler e escrever é alcançar voo alto! Na liberdade do azul infinito.

