Cauxi Eletrizado abre temporada carnavalesca no Bar Palafita

Manaus - Mantendo a tradição da folia em Manaus, a banda Cauxi Eletrizado comanda no dia 18 de janeiro, a partir das 20h, o primeiro bailinho de pré-Carnaval no Bar Palafita, situado no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, Zona Sul.

Para essa apresentação, o grupo formado por músicos dos grupos Alaídenegão, Cabocrioulo e Tucumanus promete agitar os foliões com releituras de marchinhas, frevos e clássicos do samba, ao estilo alternativo e amazônico. No ano passado, mais de mil pessoas curtiram o show que entrou pela madrugada.

"Continuamos com a nossa pesquisa musical e trazemos neste ano outras canções, além de incorporarmos músicas do nosso repertório. Esse Carnaval vem repleto de novidades. Nos aguardem", ressaltou o guitarrista Rafael Ângelo.

Abrindo a noite de folia no Palafita, sobe ao palco a banda Pororoca Atômica. O repertório do grupo conta com a presença de grandes sucessos locais e nacionais como Raul Seixas, Tim Maia, Reginaldo Rossi, Alceu Valença, Rita Lee, Sidney Magal, Ivete Sangalo, dentre outros. A participação promete muitas marchinhas, frevo, ska, lambada, carimbó, brega, axé e outros ritmos.

Os ingressos para o Pré Carnaval do Bloco Cauxi Eletrizado estão sendo vendidos na Nutri Company, no bairro Adrianópolis; na Pizza 2Go, no Parque Dez; e no Palafita Bar, ao valor de R$ 20.

| Foto: Divulgação

SERVIÇO

O quê: Pré-Carnaval no Bar Palafita

Onde: Bar Palafita, Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, zona Sul.

Quando: 18 de janeiro, a partir das 20h

Ingressos: Vendidos antecipadamente no bar, ao valor de R$ 20.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Faustão faz crítica política e internautas relacionam fala a Bolsonaro

Preta Gil posta foto de biquíni e compara: 'Kardashian do Agreste'