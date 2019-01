Baile do Hawaii traz Mumuzinho e Pique Novo para Manaus

Os ingressos já estão disponíveis pelo site: www.aloingresso.com.brou nos pontos de vendas físicos, localizados nos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma ou Via Norte | Foto: Divulgação

Manaus - Já estamos em ritmo de Carnaval e semana promete muita agitação. Este ano, a folia começará com a “Sexta Hawaiana”, no dia 8, a partir das 22h.

O palco montado no Tropical Hotel Manaus (Avenida Coronel Teixeira, 1320, Ponta Negra), apresenta duas grandes atrações do pagode e do samba brasileiro: Mumuzinho e Pique Novo

Os ingressos já estão disponíveis pelo site: www.aloingresso.com.br ou nos pontos de vendas físicos, localizados nos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma ou Via Norte, e podem ser parcelados com preços especiais: R$ 45 (pista/1°lote), R$ 75 (front stage/1° lote) e R$ 135 (camarote/1° lote), neste último terá open bar de cerveja, água e refrigerantes.

Para quem deseja conforto, a Ponto com Eventos oferta pacotes com preços promocionais, que estão disponíveis apenas nos pontos físicos: R$ 340 para quarto duplo e mais dois ingressos de pista (meia/1º lote); R$ 400 para quarto duplo e ainda dois ingressos front stage (meia/1º lote) ou R$ 520 para quarto duplo com dois ingressos para o camarote (meia/1º lote), que terá open bar de água, cerveja e refrigerante.

Para todos os pacotes, o check-in será às 14h, no dia 8, e o check out será no dia 9, às 12h. Todas as hospedagens terão café da manhã no hotel.

Programação

A primeira atração a subir no palco será o grupo Pique Novo, que traz para Manaus um show composto por grandes sucessos e novas canções do grupo.

O Pique Novo já tocou com nomes renomados da música brasileira, como Neguinho da Beija- Flor, Leandro Sapucahy, Regis Danese, Grupo Nosso Sentimento, Mumuzinho e Luciano Becker. Em meados de 2018, lançaram um DVD com as músicas Paixão no ar, Ligando os Fatos e Ursinho de Pelúcia.

A voz do meu samba



A segunda atração da “Sexta Havaiana” será o cantor Mumuzinho, que apresenta seu mais recente projeto “A Voz do Meu Samba”.

Com direção musical assinada por Nélio Júnior, cenário por Dinho Ventura e figurino por Juliana Maia, o show passa pelas variadas vertentes do samba.

No repertório, Mumuzinho interpretará várias canções, entre elas 11 músicas inéditas. Além de outros hits, como “Eu Mereço Ser Feliz”, um samba acelerado que resume bem o espírito astral elevado, que é, aliás, marca característica do cantor.

O romantismo do samba fica exposto com as músicas “Uma Noite 5 Estrelas”, “Homem Perfeito”, “Dois Adolescentes” e “Um Lindo Sentimento”, que fazem parte das inéditas. .

Mumuzinho venceu o concurso "Show dos Famosos" do programa Domingão do Faustão, Rede Globo.

Mais informações podem obtidas pelo telefone (92) 99278-0626 ou pelas redes sociais da Ponto com Eventos

