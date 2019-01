'Esquenta’ de Carnaval com aula de ritmos brasileiros acontece dia 14

As aulas são direcionadas a pessoas de todas as idades. Para participar basta ir até a unidade do Nova Era nos dias e horários das aulas | Foto: Divulgação

Manaus - O Mercantil Nova Era promove, na próxima segunda-feira (14), o primeiro ‘esquenta’ de Carnaval, com aula especial de ritmos brasileiros. A atividade faz parte do projeto “Nova Era em Movimento”, que oferece aulas gratuitas de funcional, zumba e ritmos brasileiros, na unidade da avenida Torquato Tapajós, bairro de Flores.

Nesse período, quando muitas pessoas procuram começar uma atividade física e cumprir as resoluções de Ano Novo, a programação de aulas do projeto é uma ótima opção.

O “Nova Era em Movimento” tem como objetivo estimular hábitos saudáveis na população. As atividades acontecem sempre às segundas, terças, quartas e sextas-feiras. No esquenta de carnaval, na próxima segunda-feira (14), os participantes irão aprender coreografias de samba, axé, swingueira e dança afro.

Entre os benefícios das aulas oferecidas, além da diversão, estão o fortalecimento da musculatura, melhoria da circulação sanguínea, maior condicionamento físico, redução de peso e aumento da imunidade | Foto: divulgação

De acordo com o educador físico Marcelos Vasconcelos, responsável por ministrar as aulas, essa é só a primeira atividade visando à preparação para o carnaval. Outras aulas com esse foco serão promovidas durante os próximos meses.

As aulas, segundo ele, são direcionadas a pessoas de todas as idades. Para participar basta ir até a unidade do Nova Era nos dias e horários das aulas.

Marcelo explica que, entre os benefícios das aulas oferecidas, além da diversão, estão o fortalecimento da musculatura, melhoria da circulação sanguínea, maior condicionamento físico, redução de peso e aumento da imunidade.

A prática de exercício também contribui para a melhoria da autoestima e redução do estresse, diz ele.

*Com informações da assessoria

