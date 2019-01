Esquenta da banda LGBT Folia acontece neste domingo

Manaus - Em 2019, o Carnaval será só em março, mas o esquenta dos tamborins para a folia momesca já começa em janeiro. Neste domingo (13), no Centro de Manaus, acontece o Esquenta da LGBT Folia – A Banda, com início às 17h na rua José Clemente. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus e a entrada é gratuita.

Os foliões poderão doar um quilo de alimento que deverão ser entregues às instituições filantrópicas filiadas a Associação da Parada do Orgulho LGBT de Manaus (APOLGB).

“É o início do Carnaval mais elétrico, divertido e de luta contra o preconceito na cidade de Manaus. O evento traz as cores do arco-íris em forma de prevenção, cultura, diversão e cidadania”, destacou a organizadora da banda, Bruna La Close, ressaltando que o público esperado é de cinco mil pessoas.

Na programação, shows da banda Impakto e Forró de Cheiro tocando o melhor do forró, swingueira, calypso e, claro, carnaval. A Banda de Metal ficará responsável pelas machinhas e samba, já os djs Gabriel Medeiros e Thayza Rodrigues comandarão as pick-ups com tribal, pop, funk, forró calypso e, ainda, as Pink Pocs Yaago Poc’s, Rick Dias e Mr. Caio.

O Esquenta do LGBT Folia – A Banda contará também com shows de Stefanela D’Lamore, Kemilly Sthifler e desfile das personalidades da Parada do Orgulho LGBT 2018 (Drags, Lésbicas, Travestis e Gay), além da participação especial de Andrea Brasil. O Esquenta será apresentado por Brenda Lamask e Gerson Neto.

De acordo com Bruna, o esquenta terá estrutura de palco, sonorização, iluminação, banheiros químicos, barracas de comidas, bebidas, caipirinhas, seguranças particulares, bombeiros civis e policiamento.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e ainda com o apoio Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), além do Vlog10” Trava, TS Club e Largo 443.

*Com informações da assessoria.

