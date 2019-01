Veja as bandas e blocos de rua que terão apoio da Prefeitura de Manaus

O resultado preliminar foi divulgado pela Manauscult | Foto: David Batista/Manauscult

Manaus - O resultado preliminar do Edital de Apoio às Bandas e Blocos de Rua do Carnaval de Manaus 2019, lançado pela Prefeitura de Manaus, está disponível no Diário Oficial do Município do dia 14 de janeiro. Das 179 propostas analisadas, 94 propostas foram habilitadas, 83 foram consideradas irregulares e duas inabilitadas.

Os proponentes irregulares ou inabilitados têm o prazo de três dias, a contar da publicação do edital, para apresentação de recurso junto à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

94 propostas foram habilitadas | Foto: Divulgação

Os recursos devem ser protocolizados na sede da Manauscult, localizada na avenida André Araújo, 2.767, Aleixo, zona Centro-Sul, das 8h às 17h. O resultado preliminar do edital pode ser consultado no portal Viva Manaus, na página de Editais, ou pelo link bit.ly/editalcarnavalderua2019.

Nesta edição, o Edital nº 002/2018 apoiará até 110 eventos, com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e equipamentos similares. Os eventos deverão ocorrer entre 15 de fevereiro a 24 de março, nos bairros de Manaus.

Representantes da Manauscult e dos eventos carnavalescos acompanharam a divulgação | Foto: David Batista/Manauscult

Escolas de Samba

Ainda para o Carnaval 2019, encontra-se em andamento o Edital nº 001/2018, que destina apoio financeiro às Escolas de Samba dos grupos Especial, “A”, “B” e “C”, que participarão do Desfile das Escolas de Samba de Manaus. O prazo para o edital segue aberto até o dia 1º de fevereiro. O edital também está disponível no link vivamanaus.com/editais.

Confira o edital em anexo:

