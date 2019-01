Cidade das Palhas agita o Alvorada com primeiro esquenta, em Manaus

De acordo com Pedro Nascimento, um dos organizadores da banda, o objetivo é resgatar a tradição dos moradores do Alvorada de brincar de rua | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores do bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste da cidade, se uniram para resgatar a história da comunidade neste carnaval. Foi criada a Banda Cidade das Palhas, que realiza o primeiro esquenta, no dia 2 de fevereiro, a partir das 16h, na Rua Amparo do Tororó, no Alvorada 2, ao lado do Pró-Menor Dom Bosco.



De acordo com Pedro Nascimento, um dos organizadores da banda, o objetivo é resgatar a tradição dos moradores do Alvorada de brincar de rua.

“Desde sua fundação, quando ainda se chamada Cidade das Palhas, no final da década de 1960, o bairro tem sido palco de várias bandas e blocos de carnaval de rua. É essa história que queremos resgatar”, afirma.

A atração especial do primeiro esquenta da banda Cidade das Palhas será Paulo Roberto da Silva (Ciganerey), interprete oficial da escola de samba carioca Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha.

Ciganerey iniciou sua carreira na década de 1980, na escola de samba Engenho da Rainha e não parou mais. Até 2017 foi da Estação Primeira de Mangueira, e no ano passado, estreou na Rocinha.

Também vão se apresentar no palco da festa, que vai durar oito horas, a banda Os Embaixadores, Forró Ideal, Rogerinho da Bahia, os Embaixadores e os DJs Renê Arispe e Lane Souza.

A Banda Cidades das Palhas acontece na segunda gorda de carnaval (04). A entrada é gratuita e os foliões que quiserem adquirir o abadá, ao preço de R$10, podem entrar em contato com os organizadores, pelos telefones (92) 99427-9341 (Pedro Nascimento) e 99983-9825 (Elaine Alves).

