Pets ganham bloco de Carnaval em Manaus

Cachorrinho fantasiado para festa de Carnaval | Foto: Silvia Izquierdo

Manaus -Os blocos e ensaios de Carnaval já estão chegando e, desta vez, nem os bichinhos de estimação vão ficar de fora da folia. No dia 16 de fevereiro, o centro de atenção animal Petland Vieiralves vai realizar o 1º Bloquinho de Carnaval para os pets, com direito a desfile e concurso de fantasia.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até um dia antes do evento diretamente no espaço, que fica na Rua Pará, 505, conjunto Vieiralves.

“Além dos animais, os donos também poderão ir fantasiados e fazer fotos”, afirma a sócia-proprietária do Petland Vieiralves, Michelle Gavanski.

Cachorros fantasiados para festa de Carnaval | Foto: Divulgação

A folia vai começar às 10h, em um espaço exclusivo da Petland Vieiralves, que estará ornamentado para a festa. Os pets que alcançarem os três primeiros lugares do concurso receberão premiação, que varia desde o serviço de banho e tosa completos até petiscos e brinquedos.



Durante a festa, os bichinhos também ganharão comidas exclusivas e haverá degustação de petiscos. “Podem participar do concurso cachorros e gatos de todas as raças e tamanhos”, comenta a também sócia-proprietária do Petland Vieiralves, Raquel Kimaki.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas pelo Instagram @ice.petland.vieiralves e pelo telefone (92) 3345-6583.