Fiscalização Carnaval: órgãos interditam banda irregular em Manaus

Manaus - Começaram, neste fim de semana, as fiscalizações de segurança do Carnaval 2019. No sábado (19), órgãos públicos cancelaram um bloco de carnaval que iria ocorrer na avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, bairro Flores, zona centro-sul, por falta de licenças dos bombeiros e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas).

Durante a inspeção, o Corpo de Bombeiros notificou os organizadores pela falta da Declaração de Evento, documento necessário para comprovar que o bloco possui todas as medidas de prevenção contra incêndio e controle de pânico. Os responsáveis estavam iniciando a montagem da festa quando foram abordados.

De acordo com o Comandante Geral dos Bombeiros, Coronel Danízio Valente, as vistorias serão intensificadas durante o período festivo. "O Corpo de Bombeiros tem uma constante preocupação com a segurança da população para que as pessoas possam brincar e se divertir com tranquilidade. Aproveitamos o momento para alertar os organizadores de blocos que, em tempo hábil, regularizem seus eventos junto à Diretoria de Atividades Técnicas, a DAT, para assim assegurar a realização dos mesmos", orienta.

A fiscalização foi coordenada pela Central Integrada de Fiscalização (CIF) composta pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Semmas, Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus), além do Juizado da Infância e da Juventude. As vistorias ocorrerão ao longo do carnaval, seguindo o cronograma das bandas previstas e denúncias de eventos irregulares.

Portaria

O secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, reuniu com organizadores de bandas e blocos de carnaval na semana passada e anunciou que, este ano, os eventos de rua poderão ocorrer até às 0h. Bebidas em garrafas de vidro e alimentos em espetos permanecem proibidos dentro do perímetro dos blocos.

Regularização dos eventos

Para assegurar a realização dos blocos dentro das normas, os organizadores devem averiguar o atendimento aos requisitos na sede da DAT que fica na rua Ernani Simão (antiga rua Ipixuna) nº 1298, bairro Cachoeirinha, zona sul, das 8h às 14h em dias úteis ou enviar e-mail para datcbmam193@gmail.com.

*Com informações da assessoria

