Festa escolhe Rei Momo e Rainha do Carnaval amazonense em Manaus

Manaus - A Ceesma, Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus, realiza a escolha da Corte do Carnaval Amazonense, na nova quadra da Escola de samba Reino Unido da Liberdade, no dia 1 de Fevereiro.

Os vencedores de cada categoria receberam um prêmio em dinheiro. O Rei Momo e a Rainha do Carnaval vão receber cada um o valor de R$ 1.500, já os vencedores nas categorias de Passista de Ouro e Mulata de Ouro irão receber prêmio de R$ 1.000 cada.

Para participar do concurso é preciso inscrever-se até esta sexta-feira, dia 25. A ficha pode ser solicitada pelo email ceesmacarnavaloficial@gmail.com ou na antiga quadra da Reino Unido, localizada na Alameda São Pedro, 195, no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.

A ficha deve ser entregue na antiga quadra ou por meio do e-mail da Ceesma. O participante também deve apresentar foto 3x4 recente, originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência no ato da inscrição.

O concurso vai contar com muita festa e as atrações serão: Pagode dos Amigos, Bateria Show e o cantor da escola de samba carioca Acadêmicos do Salgueiro, Emerson Dias.

Nova quadra

A nova quadra da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, também conhecida como Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes, está localizada na avenida São João, Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, e tem capacidade para receber até 10 mil pessoas.

O local também vai contar com 120 mesas e 18 camarotes para quinze pessoas. Os ingressos para participar da festa na pista custam R$ 10 no dinheiro e R$ 13 no cartão. O aluguel de mesa custa R$ 70 no dinheiro e R$ 80 no cartão. Os camarotes serão alugados no valor de R$ 300 no dinheiro e R$ 350 no cartão.

Edição: Bruna Souza

