Com o tema 'Sorte', Vila da Barra quer ser campeã do Carnaval 2019

Manaus - Apesar de no ano passado o grêmio recreativo Vila da Barra "bater na trave", ao conquistar o segundo lugar no Carnaval de Manaus, a escola do bairro Compensa ganhou fôlego na disputa e vem com tudo para disputar o título de campeã na competição em 2019.

Os foliões que fazem a escola arrepiar na Avenida do Samba afirmam que todos os integrantes estão mais unidos em busca do título. O Em Tempo visitou um dos ensaios preparativos na quadra da Vila da Barra, localizada na avenida Brasil, e conversou com grandes personagens nos bastidores.



A escola foi a última a apresentar o enredo, que aborda a "Sorte". De acordo com o presidente da agremiação, Apollo Ferreira, os foliões vão encontrar no desfile: trevos de quatro folhas, pés de coelho e outros amuletos.

"A gente vai mostrar para as pessoas que a vida também não é só de azar. A sorte faz parte. Um trabalho simples, com pé no chão, é o que a gente tem a oferecer para o povo”, disse Apollo Ferreira, à frente da agremiação pelo sétimo ano.

Apesar da dificuldade financeira, a ideia é levar este ano a mesma quantidade de brincantes do ano passado, que pode variar entre 2,5 mil a 3 mil pessoas. A bateria já iniciou os ensaios e deve sair com 300 ritmistas. Houve bastante procura por ritmistas para integrar a bateria da Vila da Barra, mas por conta do limite, muitos ficaram de fora.

“Nós não temos nada pronto, mas com certeza o público pode esperar muita alegria na avenida. Hoje a Vila da Barra, querendo ou não, tem um respeito e queremos surpreender o público mais uma vez”, completou Apollo.

Baianas

Este ano, com apenas 60 integrantes, a ala das baianas promete conquistar a avenida. A equipe de confecção promete finalizar as fantasias ainda na última semana de janeiro, principalmente por serem peças fáceis de construir.

“A roupa das baianas é uma surpresa que vamos apresentar na avenida. Nós vamos fazer três filas de 20 e crescer na avenida. Esse ano vamos priorizar a qualidade e não a quantidade.”, explica Denise Costa, presidente da ala das baianas.

Neste Carnaval de 2019, a Vila da Barra sai na avenida por volta de meia noite, período considerado "horário nobre" para os sambistas. Em 2018, mesmo desfilando às 5h, a "Onça Pintada" da Compensa conseguiu ficar bem colocada, deixando para trás escolas de samba tradicionais do Carnaval de Manaus.

Mestre sala

Um dos destaques da Vila da Barra, o primeiro mestre-sala Ulysses Aquino, de 47 anos, desfila no Carnaval amazonense desde os 15 anos. Ele diz que vem com todo gás para a folia deste ano. No seu terceiro ano na Vila, ele - que é professor de Educação Física - explica que ser mestre-sala une duas grandes paixões, a dança e o Carnaval.

“Tudo que se expressa em termo de movimentação de bailado é comigo e tudo que sou hoje devo ao James Paixão”, comentou.

Ulysses forma par com a Deyserreen Costa. Um dos objetivos dos integrantes é mostrar para os jurados que a "Onça Pintada" veio para ficar no Grupo Especial.

Rainha

A Vila também é a caçula de todas as agremiações e completa 24 anos no próximo dia 21 de maio. A data é o motivo pelo qual, de acordo com a rainha Karen Critiny, gera ainda mais expectativa para um bom desempenho na avenida.

“Para ganhar o Carnaval nós temos que fazer uma apresentação impecável”, comenta.

Há doze anos a escola trabalha e busca alcançar o patamar das maiores agremiações da cidade. A conquista é comemorada com humildade porque tanto os brincantes, quanto os organizadores da "Gigante da Zona Oeste" sabem da concorrência pesada com as demais escolas.

A diretora de harmonia Joelma Falcão acredita no título este ano. “Esse título era pra ter vindo no ano passado, mas chegamos perto. Com certeza, a Vila estará preparadíssima agora e vamos ser campeões”, completou.

