A Grande Família apresenta Murilo Rayol ao falar sobre felicidade

Segundo casal de mestre sala e porta bandeira durante o ensaio técnico da escola | Foto: João Gomes





Manaus – Celebrando 34 anos no Carnaval de 2019, o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família se prepara para apresentar mais uma vez a força que a consolida como uma das escolas mais tradicionais da capital. Em busca do sétimo título como campeã, o galo do São José 1 faz tremer o pavilhão vermelho e branco ao gritar “Eu Quero É Ser Feliz”, tema levado ao público para a disputa do samba em homenagem ao empresário Murilo Rayol, figura marcante da sociedade local e do Carnaval carioca.

Murilo Rayol também marcou presença no ensaio técnico da escola de samba | Foto: João Gomes





A história da A Grande Família tem início no final da década de 80 quando o fundador Jorge Walter Barroso, o Jorginho, decidiu levar à Zona Leste de Manaus, sua própria identidade no cenário carnavalesco. Foi no ‘Berço do Samba’ – como é conhecido o bairro Praça 14 de Janeiro – que Jorginho conheceu o batuque dos tambores e se apaixonou pelo ritmo. O amor pelo samba fez Jorge levar a ideia até a Zona Leste, lugar que até então, era carente de sambistas e a iniciativa fez nascer em 19 de março de 1986 o bloco A Grande Família.

A bateria do galo da Zona Leste agitou o São José I durante o domingo de ensaio | Foto: João Gomes





Foi só em 1994 que o até então bloco carnavalesco, entrou com mais destaque no Carnaval de Manaus ao ser convidado pela Associação do Grupo Especial das Escolas de Samba de Manaus (AGEESMA) a abrir a festa composta pelas escolas do Grupo Especial. Na época, o grêmio recreativo chamou a atenção de carnavalescos experientes ao apresentar o tema “A Lenda do Guaraná”. Em 1995, oficialmente estreava no Grupo Especial das Escolas de Samba de Manaus.

“Eu Quero É Ser Feliz”

As musas da comunidade saem na frente da bateria mostrando as belezas do bairro | Foto: João Gomes

Conhecida na cena pelo pelos luxuosos desfiles que leva à avenida, esse ano o grêmio traz motivos de sobra para exagerar no brilho. O carnavalesco da escola, Almir Nascimento, conta que recebe com honra o seu primeiro ano à frente do posto, oportunidade em que a bandeira vermelha e branca levará a história do empresário Murilo Rayol como tema do grêmio e também como sinônimo de felicidade.

A diretoria da escola conta que o convite para que Murilo Rayol fosse o tema de 2019 já vinha sendo feito há dois anos | Foto: João Gomes





Almir Nascimento está há 31 anos vivendo o Carnaval de Manaus entre experiências profissionais ou simplesmente curtindo o feriadão. Para o desfile deste ano ele conta que tem trabalhado especialmente com a Comissão de Frente da escola, reconhecida por técnicos da cena como um forte corpo artístico do galo vermelho e branco.

Almir Nascimento topou o desafio de ser carnavalesco do grêmio recreativo e se prepara para uma incrível apresentação | Foto: João Gomes





“Um dos pontos fortes da escola é a Comissão de Frente que todo ano recebe pontuações altíssimas, por isso é claro que teremos surpresas. Esse é um tópico que virou uma tradição deixada pelo ex-presidente Luizinho Andrade, que também era coreógrafo, e é uma das apresentações mais esperadas entre as escolas que disputam conosco. Serão 29 dançarinos e entre eles, três grandes surpresas”, revela o carnavalesco.

Os ensaios técnicos da escola de samba acontecem na quadra, no bairro São José I, Zona Leste da cidade | Foto: João Gomes





Em 2019, A Grande Família leva ao sambódromo 24 alas, três alegorias e um tripé, somando pouco mais de três mil foliões em busca do troféu de campeã.

Murilo Rayol e o significado de felicidade

O Presidente da Comissão de Direção da Escola, Lúcio Mauro, também assume o primeiro ano sob o comando geral do grêmio recreativo. Atuante no Carnaval da capital do Amazonas há duas décadas, pelo menos 12 desses anos são dedicados à paixão pela A Grande Família. Com a missão de falar sobre um sentimento tão comum entre todas – a felicidade – Lúcio fala sobre a ideia de levar Murilo Rayol para representar a bandeira.

Lúcio Mauro é quem assume a presidência da escola em 2019 | Foto: João Gomes

“A gente vem tentando trazer o Murilo como tema da escola há pelo menos dois anos, mas era difícil conciliar o nosso tempo com a agenda dele, porque o Murilo é um cara que vive muito o Carnaval do Rio de Janeiro. A escola está firme, se preparando bem, o barracão já trabalha com muita coisa adiantada. Agora é ajustar os últimos detalhes para ir ao desfile”, diz o presidente.

Memórias

Em um dos desfiles mais épicos da história do carnaval manauara, A Grande Família apresentava em 2006 o enredo “Paz no Trânsito” quando um apagão causado por uma colisão entre um carro alegórico de outra escola e um fio de alta tensão deixou o Sambódromo de Manaus completamente no escuro durante o desfile do galo da Zona Leste.

Centenas de foliões vão às ruas do bairro São José I para contemplar ao ensaio do grêmio que já se prepara para o desfile | Foto: João Gomes

Mesmo com a escuridão total, os componentes da escola não pararam de desfilar e ecoavam o samba enredo com a própria voz ao e ao som da bateria. Destaques e corpos coreográficos também deram continuidade à festa e transformaram o desfile em uma das maiores demonstrações de amor pela escola de samba.

Em 2016 a escola refez o pedido de "Paz no Trânsito" na avenida.

Edição: Bruna Chagas

