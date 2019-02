'Leva Eu 2019' promete agitar Manaus no Carnaval 2019

De acordo com o produtor Ricardo Veloso, a escolha do local foi "amor à primeira vista" | Foto: Divulgação

Manaus - Imagina curtir um dos maiores blocos de Carnaval do Brasil ao lado de uma das melhores paisagens naturais do mundo. Já imaginou? Essa será é a sensação que os foliões terão no Bloco Leva Eu de 2019, que vai acontecer neste sábado (2), no Porto de Manaus, localizado no Centro Histórico da capital.

De acordo com o produtor Ricardo Veloso, a escolha do local foi "amor à primeira vista".

"A equipe da Fábrica, junto com a Bete Dezembro, estava em busca de um novo local para fazer o Leva Eu, e quando viemos visitar a área do porto, decidimos na hora, até porque aqui é uma área que grande parte dos manauaras ainda não conhece", completa.

Estrutura

Frontstage, camarote e pista estão sendo montados nesta sexta-feira para garantir a melhor diversão para os foliões. O camarote tem open bar liberado e o evento ainda contará com mais de 20 banheiros químicos, montados dos dois lados do palco.

O palco terá painéis de LED e iluminação apropriada para transmissões ao vivo, e para garantir a melhor sonorização do bloco, quem cuidará da produção de som é a Barra Som.

O camarote, vale ressaltar, tem open bar liberado, e o evento ainda contará com mais de 20 banheiros químicos dos dois lados do palco | Foto: Divulgação

O local também é de fácil acesso para quem quiser chegar por transporte por aplicativo ou ônibus. Além disso, a área do Porto ainda conta com estacionamento apropriado para carros, no valor de R$ 15,00, com pagamento antecipado.

A segurança também foi uma das preocupações da organização. Segundo Ricardo Veloso, duas barreiras serão montadas a 15 metros do rio, para garantir que nenhum folião caia no rio.

"Vai haver uma barreira metálica e, ainda assim, vamos ter uma barreira formada por seguranças e brigadistas, justamente para impedir que não aconteça nada com quem esteja um pouco alterado", salienta.

Atrações

Para o Leva Eu 2019, o cantor Jerry Smith e os grupos Harmonia do Samba e Oz Bambaz farão a festa da galera. Atrações locais, como a dupla João Victor e Rodrigo, DJ Duda, Denny Salvador e a Bateria da Mocidade Independente da Aparecida, completam a folia que abre o calendário do Carnaval manauara.

Leia mais:

Beijoqueiros do Carnaval, cuidado! Doenças podem ir além do 'sapinho'

Carnaboi: conheça a festa que une tradição e folia no Amazonas