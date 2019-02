Em 12h de festa, Leva Eu abre Carnaval 2019 com funk, axé e swingueira

Manaus - Doze horas de curtição e festa com o melhor da música nacional e local. Essa foi a edição de 2019 do Bloco Leva Eu, um dos mais tradicionais de Manaus, na noite de sábado (2) para domingo (3). Com realização inédita no Porto de Manaus, localizado no Centro Histórico da capital, o bloco não deixou a desejar nos quesitos estrutura e diversidade de atrações, entre regionais e nacionais.

Foi o caso, por exemplo, do funkeiro Jerry Smith, que levantou o astral da galera, abrindo a rodada de atrações nacionais. O cantor, que já veio à capital amazonense várias vezes, ainda expressou sua gratidão por, no dia do Leva Eu, ter alcançado a marca de 10 milhões de visualizações no seu clipe mais recente: a música "Quem Tem o Dom", um dueto com Wesley Safadão.

"Prazer imenso de voltar a Manaus, com essa galera maravilhosa e justamente numa ocasião tão especial pra mim. É gratificante, inclusive, chegar a essa marca no dia que a gente tá subindo no palco do Leva Eu, com essa galera maravilhosa. É o pique!", salientou o cantor.

E quem também fez a alegria da galera foi o grupo Harmonia do Samba. Com 25 anos de estrada completados em dezembro de 2018, o grupo que veio do bairro da Capelinha, periferia de Salvador (BA), decidiu comemorar o aniversário no Leva Eu 2019.

"Manaus é uma terra incrível que tá sempre no nosso coração. Já gravamos DVD aqui, o que dá um selo de qualidade para todo e qualquer evento da Fábrica de Eventos", contou, emocionado, o vocalista Xanddy.

Xanddy ainda lembrou que a capital é uma das que tem a maior "torcida" pelo grupo e, por isso, decidiram voltar para abrir o Carnaval de 2019.

"Quem não se lembra dos nossos cafés-da-manhã no Samba Manaus? A galera daqui é incrível, super alto astral, e a gente tá aqui para curtir", completou o vocalista.

No entanto, o ponto alto da noite foi quando Xanddy convidou três foliões para subirem ao palco e, com ele, fazerem a tradicional "sarrada no ar", no melhor estilo do Carnaval de Salvador. Um dos foliões era o professor de dança John Lee Naveca, de 38 anos, que revelou estar realizando um sonho ao dançar com Xanddy no palco do Leva Eu.

"No final dos anos 90, muita gente dizia que todo dançarino era homossexual. Sofríamos muito preconceito por conta disso, e eu perdi o medo de ser julgado quando vi esse cara dançar ao vivo, na TV, de abadá, em pleno Carnaval. Hoje eu sustento a minha família como professor e vivo inteiramente da dança", disse, emocionado.

A diretora-presidente da Fábrica de Eventos, Bete Dezembro, afirmou que o Leva Eu no Porto de Manaus foi algo inédito, e que a realização do evento traz a sensação de dever cumprido. Com mais de 10 anos de estrada, a produtora se consagrou como uma das maiores do país, colocando Manaus na rota nacional de eventos aclamados, como o Samba Manaus.

"Foi um desafio, mas me sinto realizada. Aqui é um lugar maravilhoso, com uma vista maravilhosa. Vão ter tantas fotos e tantas imagens que vão mostrar o quanto Manaus é linda, e acredito que essa é a minha missão: mostrar pro mundo o quanto essa cidade é linda. E, para isso, eu preciso sempre estar inovando. Sou inquieta, e quando vi esse lugar, finquei o pé e disse que ia fazer um evento aqui, e com certeza, vão haver muitos outros nesse lugar", salientou.

Bete Dezembro aproveitou para adiantar o próximo evento da Fábrica: o Villa Mix, que vai acontecer no dia 6 de abril, com atrações nacionais e internacionais.

"A partir de segunda-feira (4), a gente já vai abrir a venda dos ingressos do Villa Mix, com DJ Alok, Gusttavo Lima, Aviões do Forró, Wesley Safadão e Jorge e Mateus", completou.



