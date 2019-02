Quer saber onde tem banda e bloquinhos em Manaus? Veja programação

Manaus - Cento e dez bandas e blocos de ruas agitarão o Carnaval de Manaus 2019 até o dia 24 de março. Os eventos acontecerão em todas as zonas da cidade, com o apoio da Prefeitura de Manaus. A relação completa com os dias e locais das bandas pode ser consultada no portal Viva Manaus, pelo link vivamanaus.com/carnaval2019 . A programação está sujeita a alterações.

Por meio do Edital n° 002/2019, as bandas receberão da Prefeitura apoio de palco, som, iluminação, banheiros químicos ou similares. Os eventos de rua acontecerão todos os fins de semana até meia-noite.

“A Prefeitura de Manaus, por meio do prefeito Arthur Virgílio Neto compreende que o Carnaval é um momento importante, inclusive para o turismo. Por exemplo, estamos no meio de uma Temporada de Cruzeiros, e bandas como a do Jangadeiro, que acontece próximo ao Porto de Manaus, geralmente atraem um número significativo de turistas. A Prefeitura de Manaus utiliza a mesma metodologia dos grandes centros, como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, estimulando o Carnaval de rua, apoiando por meio de edital, com infraestrutura”, destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

Antecipando a folia momesca, que este ano será em março, já em fevereiro, tradicionais bandas ganham as ruas da cidade, com irreverência e animação. Entre elas, estão as bandas Jangadeiro (16), LGBT Folia (17), Bica (23), Difusora (23) e Boulevard (24), todas na região central da cidade.

Já no mês de março, a folia dos blocos e bandas ganha as ruas com eventos como a Banda do Theo (3), Banda do Galo (5), Banda do Pimentão (3), Maranatha (de 3 a 5), entre outros.

Veja programação completa:

23/02 (sábado)

12h às 0h – Banda 13 de Maio – Rua 13 de Maio – Colônia Oliveira Machado (segundo campo do Prosamim)

14h às 23h – Bloco do Mazon – Rua Alagoas, Loteamento Rio Piorini – Colônia Terra Nova (próximo ao Mercadinho Linhares e Campo do Areal)

14h às 23h – Bloco do Pagode dos Primos – Rua Bartolomeu Bueno da Silva, com Pedro Álvares Cabral, 6 – Dom Pedro I (próximo ao Ragazzo da Av. Pedro Teixeira)

15h às 23h59 – Banda da Bica – Rua 10 de Julho, 593 – Centro

16h às 0h – XIII Banda do Tracajá – Rua Dublin, entre rua Pancrácio Nobre e Waldemar Pereira de Souza – Planalto

16h às 0h – Banda da Difusora – Av. Eduardo Ribeiro, 639, entre as ruas José Clemente e Saldanha Marinho – Centro

16h às 0h – Bloco Carnavalesco Fura Olho – Rua do Comércio (entre rua da Paz e Becos) – Japiim I

16h às 23h – Bloco Carnavalesco Gaiola das Loucas – Quadra Poliesportiva do Manôa, Rua 05 com Rua Francisco de Queiroz, Conjunto Manôa – Colônia Terra Nova (atrás do Clube de Mães)

17h às 0h – Banda Mauazinho na Folia – Av. Arica (antiga rua Rio Negro) – Mauazinho (em frente ao terminal de ônibus)





24/02 (domingo)

12h às 0h – Banda do Papa Sopa – Rua José Maria Moreno (antiga rua 4), 45, Shangrilá IV – Parque 10 de Novembro

15h30 às 23h – Banda do Boulevard – Boulevard Álvaro Maia – Centro

16h às 0h – Bhanda da Bhaixa da Hégua – Rua Inocêncio de Araújo, no trecho entre Manuel Urbano e Boulevard Rio Negro – Educandos

16h às 0h – Banda da Paz – Rua Professora Lea Alencar (antiga rua 8), no trecho entre avenidas I e J – Alvorada II

16h às 0h – Bloco Amigos da Vitória Regia – Rua Vitória Régia, 77 – Mauazinho (próximo ao Lanche Urubuzão)





01/03 (sexta-feira)

10h às 2h – Banda da Angélica – Rua da Paciência com Rua da Bomba – Educandos

13h às 0h – Bloco dos Largados – Rua Nova – Colônia Antônio Aleixo

18h às 0h – Banda Amigos da Onça – Rua do Prosamim (entre ruas 9 e 14) – Alvorada II





02/03 (sábado)

10h às 18h – Banda do Jaraqui – Rua José Paranaguá – Centro (ao lado da Praça da Polícia)

14h às 0h – Banda da Getúlio – Av. Getúlio Vargas – Colônia Antônio Aleixo (próximo ao 28º DIP com Praça Tancredo Neves)

14h às 0h – Banda do Manôa – Rua Araraquara (antiga rua 04), Conjunto Manôa – Cidade Nova

14h às 0h – Banda das Virgens – Rua Vicente Torres Reis, 174 – São Jorge

15h às 23h50 – Banda do Bocal Queimado – Rua Luiz Jorge (antiga rua Y) – Nova Esperança

16h às 0h – Bloco das Encantadas – Av. Itaúba – Jorge Teixeira

16h às 0h – Bloco da Jaqueira – Av. Nossa Senhora de Fátima – Cidade de Deus (ao lado da Igreja Católica de São Benedito)

16h às 0h – Carnaval de Educandos – Galo de Educandos – Av. Lourenço Braga (entre a rua dos Andradas e a rua José Paranaguá) – Centro

17h às 0h – Banda do Castelo F. C. – Rua Islândia (antiga rua São José) – Mauazinho I (próximo à Torre)





03/03 (domingo)

8h às 20h – Maranatha 2019 – Centro de Convenções Vasco Vasques, Av. Constantino Nery, 5001 – Flores

12h às 23h – Banda das Duquesas da 14 – Rua Duque de Caxias – Praça 14 (em frente ao Médico das Baterias)

12h às 23h59 – Banda do Osmar – Travessa J Vasconcelos (no trecho entre a rua Humberto de Campos e J Vasconcelos) – São Jorge

12h às 0h – Banda do Pimentão – Rua Jardim Botânico com Padre Severo – São Jorge (em frente à Feira Jardim dos Barés)

14h às 0h – 14ª edição da Banda do JT – Av. Itaúba – Jorge Teixeira

14h às 22h – Banda do Alho – Av. Tancredo Neves, s/n, Residencial Eduardo Gomes – Redenção (próximo ao Conjunto Hileia e a Igreja N.S. Perpétuo Socorro)

14h às 0h – Banda dos Assombrados – Rua Inácio Guimarães, 331 – Educandos

14h às 23h – Banda da Beleza – Rua Icoaraci – Cidade Nova I (próximo à Av. Timbiras)

14h às 0h – Banda do Joatan – Av. L (entre ruas 05, 06, 07 e 08) – Alvorada 2

14h às 0h – Banda do Pepety – Av. S – Conjunto Habitacional Renato Souza Pinto 2

15h às 0h – Banda Amigos do Bá – Praça Orlando Pimentel , entre Av. Arica com Rua Solimões – Mauazinho

15h às 0h – Bloco dos Incubados 2019 – Av. Alecrim – João Paulo II

16h às 0h – Banda do Cajual – Rua São Benedito com ruas São Pedro e 24 de Agosto – Morro da Liberdade (próximo à GRES Reino Unido)

16h às 0h – Banda do Lambão – Ria Ouro Preto com Av. Beira Rio – Coroado III

16h às 0h – Banda do Mano – Rua Brasil – Nossa Senhora das Graças (próximo ao 22º DIP)

16h às 23h – Banda do Theo – Av. Ferreira Pena (entre Ayrão e Boulevard Álvaro Maia) – Centro

16h às 0h – Bloco dos Infiéis – Rua Comendador JG Araújo – Santo Antônio (em frente à Academia Top Fit)

16h às 0h – Bloco da Menopausa – Rua 03 – São José II (próximo a Igreja Católica Cristo Rei)

16h às 0h – Bloco da Vovó Judith – Rua Professor Carlos Mesquita, 232 – Santa Luzia (próximo à Quadra Poliesportiva do Areal)

16h às 0h – Carnaval de Educandos – Galo de Educandos – Av. Lourenço Braga (entre a rua dos Andradas e a rua José Paranaguá) – Centro

17h às 0h – Banda do Caxangá 2019 – Rua Cândido Mariano – Centro





04/03 (segunda-feira)

8h às 20h – Maranatha 2019 – Centro de Convenções Vasco Vasques, Av. Constantino Nery, 5001 – Flores

10h às 0h – Bloco das Cabritas de Manaus – Rua Nova do Prosamim (esquina com Waldemar Pedrosa e com Travessa Arthur Reis) – São Jorge

12h às 0h – Banda Geração 80 da 14 – Rua Afonso Pena, 400 – Praça 14

12h às 0h – Banda do Taz Mania na Folia – Rua Casimiro de Abreu – Compensa II

14h às 0h – 17ª Banda de Carnaval Amigos da Folia – Rua Coronel Tabosa de Miranda, Núcleo III, Cidade Nova II (próximo à Panificadora Serpan)

14h às 0h – Bloco do Caldeira – Av. José Clemente – Centro

14h às 0h – Bloco do Madruga – Campo do CCSS, Rua Luís Otávio – Santa Etelvina (ao lado do terminal de ônibus das linhas 307 e 315)

15h às 0h – Banda da 5 – Rua 5 de Setembro, 574 – São Raimundo

15h às 23h – Banda Pererecas na Folia – Rua Eliodoro Botelho, Comunidade Lagoa Verde Distrito Industrial – Crespo

16h às 0h – 19ª Banda de Carnaval Juventude Ativa – Av. Buriti – Coroado III

16h às 0h – Banda Amigos do Morro da Liberdade – Rua Amazonas com Av. São Pedro – Morro da Liberdade (próximo à Igreja Católica Coração Imaculado de Maria)

16h às 0h – Banda dos Fofos – Beco Benjamim Constant – Petrópolis

16h às 0h – Banda do Gigante – Rua Engenheiro Vilar Fiúza da Câmara – São José I (próximo ao 9º DIP)

16h às 0h – Banda Como o Que Cair – Rua Henrique Archer Pinto, 123 – Santa Luzia (atrás da Igreja Católica)

16h às 0h – Bloco das Bonecas – Rua Tamarindo – Jorge Teixeira

16h às 0h – Bloco das Virgens – Rua das Pétalas com Rua Maranata – Jorge Teixeira I (próximo a Panificadora e Confeitaria Letícia)

16h às 0h – Carnaval de Educandos – Galo de Educandos – Av. Lourenço Braga (entre a ruas dos Andradas e José Paranaguá) – Centro

17h às 0h – Banda Imperio do Mauá – Av. Rio Negro, 101 – Mauazinho

18h às 0h – Banda da Mama – Av. Maués, entre Av. Tefé e Itacoatiara – Cachoeirinha





05/03 (terça-feira)

8h às 20h – Maranatha 2019 – Centro de Convenções Vasco Vasques, Av. Constantino Nery, 5001 – Flores

9h às 0h – Banda do Alan Bambam – Rua 12ª – São José III

12h às 0h – Banda do Camelo – Rua Solimões, 83 – Santo Agostinho

12h às 23h30 – Banda da Caxuxa – Rua Parintins – Cachoerinha

12h às 0h – Bloco Siri Quer Pau – Rua São Vicente de Paula – São Raimundo

13h às 23h – Bloco das Bistecas – Rua 11 – São José II

14h às 0h – Banda das Cabritas – Rua Jardim Botânico – São Jorge

14h às 0h – Bloco dos Kretinu’s – Campo de Futebol, Rua Ria Xanxerê – Armando Mendes

14h às 0h – Banda do Pedrinho – Av. Ipase, em frente à Vila Militar – Compensa I

14h às 0h – Banda da Sarita – Av. Nossa Senhora de Fátima – Cidade de Deus

14h às 23h – Galo de Manaus – Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho, Sambódromo – Dom Pedro

15h às 0h – 25° Carnafolia da Colônia Antônio Aleixo – Rua Padre Mario – Colônia Antônio Aleixo

15h às 0h – Banda Baratas na Folia – Rua Magalhães Barata, 1019 – Betânia

15h às 0h – Bloco das Bundas Incubadas da Boca do Emboca – Rua Universal – Educandos

16h às 0h – Banda do Binladen – Rua 26 de Agosto, Riacho Doce – Cidade Nova I

16h às 0h – Banda Fura Olho – Rua Roraima – São José

16h às 23h – Bloco Amigos da Av. Aracy – Rua Paço Real – Japiim I

16h às 0h – Carnaval de Educandos – Galo de Educandos – Av. Lourenço Braga (entre a rua dos Andradas e a rua José Paranaguá) – Centro

17h às 0h – 5ª Edição do Bloco dos Borós – Rua 1° de Junho – Zumbi dos Palmares

17h às 0h – Banda Bizorgay – Av. Penetração I, Conjunto Canaranas – Cidade Nova

18h às 0h – Banda da Redenção – Rua Gurupi, s/n – Redenção

18h às 0h – Bloco das Virgens do Grande Vitória – Rua Paraíso, 234 – Grande Vitória





09/03 (sábado)

13h às 0h – 7ª Banda Só Fuleiros – Rua 59, núcleo 4 – Cidade Nova II

13h às 0h – Bloco Amigos da Zuíla – Rua Mayoruna – Alvorada I

13h às 0h – Bloco Tira Ressaca Vai Que Cola – Rua Santa Inês, 79 – Zumbi dos Palmares

14h às 0h – Bloco do Litrão – Rua Teixeira de Queiroz – Compensa I





10/03 (domingo)

11h às 0h – Banda do Pangaré Gaiato e Enxerido – Av. Leopoldo Peres – Educandos

14h às 1h – Banda da Marechal – Rua Marechal Deodoro – Colônia Oliveira Machado

15h às 0h – 13° Bloco do Feijão do Zumbi dos Palmares III – Rua Bom Jesus – Zumbi III





15/03 (sexta-feira)

14h às 0h – Banda do Fla Jorge – Rua Edson Stanislau Afonso, 144 – São Jorge

18h às 0h – Banda dos Sapeka – Rua Canário, s/n – Cidade de Deus II





16/03 (sábado)

14h às 0h – Banda do Fla Jorge – Rua Edson Stanislau Afonso, 144 – São Jorge

16h às 0h – Banda Carnavalesca Patrões da Elyte – Rua Japiim, esquina com Piricaca – Cidade de Deus

16 às 0h – Bloco Dom da Zoeira – Av. Amazonino Mendes, s/n – Santa Etelvina





17/03 (domingo)

15h às 0h – Bloco dos Pitt Bichas – Rua Leopoldo Neves – Santa Luzia

16h20 às 0h – Bloco na Rua – Av. Eduardo Ribeiro – Centro





23/03 (sábado)

15h às 0h – Banda da Rua Santa Isabel – Rua Rubídio (antiga rua Santa Isabel) – Vila da Prata

18h às 0h – 11ª Edição Tira Ressaca Rosas da Noite – Rua Atlético Paranaense com Leopardo – Cidade de Deus





24/03 (domingo)

15h às 0h – Banda Kibarato – Rua Penetração II – Bairro São José II

*Com informações da assessoria.

