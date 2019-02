Baile Infantil do Sesc anima o Carnaval das crianças, em Manaus

Manaus - O Baile Infantil de Carnaval do Sesc AM está marcado para acontecer no dia 1° de março, a partir das 18h30, na quadra poliesportiva do Sesc Balneário, situado na avenida Constantinopla, bairro Alvorada. Entre as atrações voltadas para toda a família, estão Concurso de Fantasia, marchinhas de Carnaval, Batalha de Confete e Serpentina.

O valor do ingresso antecipado é de R$ 5 para o trabalhador do comércio e R$ 8 para o público em geral. É necessária a apresentação do Cartão Sesc atualizado. Para usuários sem o Cartão Sesc o valor é de R$10. No dia do evento, o valor será de R$ 10 para todos.

Os ingressos já estão sendo vendidos de segunda a quinta-feira na central de atendimento do Sesc Balneário. Para quem quiser comercializar produtos no dia do evento o valor para a locação da barraca é de R$50.

Programação:

18h30 – Início;

19h – Banda de Marchinha de Carnaval;

19h30 – Batalha de Confete e Serpentina;

20h – Pré Concurso de Fantasia;

20h30 – Desfile Final e Concurso das Fantasias Classificadas;

21h – Resultado do Concurso de Fantasia;

23h – Encerramento;

