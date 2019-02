Às vésperas do Carnaval, Sambódromo é 'maquiado' para receber foliões

A reforma deverá estar concluída até o dia 25 de fevereiro | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - O Centro de Convenções Sambódromo, na Zona Centro-Oeste de Manaus, passa por obras este mês para que seja utilizado em sua capacidade plena, pelos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e também pela população de um modo geral, nos espetáculos oferecidos no local. Estão sendo recuperados os sistemas de abastecimento de água e de esgoto e as instalações elétricas.

Também estão sendo sanados os problemas de infiltração no prédio e nos banheiros, que estavam depredados, e estão sendo reformados. De acordo com o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, a reforma deverá estar concluída até o dia 25 de fevereiro.

As obras no Sambódromo estão sendo executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Segundo a engenheira do Departamento de Patrimônio Histórico da SEC, Jane Fontinelle, o tratamento da água, um dos itens previstos, é uma demanda antiga do Liceu, atendida pela atual administração.

"As caixas d’água e a cisterna estão sendo impermeabilizadas", disse ela. Outro ponto importante, na avaliação da engenheira, é a impermeabilização da laje, para resolver os problemas que vinham ocorrendo de infiltração e mofo nas salas de aula utilizadas pelo Liceu.

O espaço também receberá reforço no sistema de prevenção contra incêndio, com o objetivo de garantir total segurança aos alunos, servidores e todas as pessoas que frequentam o local.

Ao todo, estão previstos serviços de recolocação de telhas, confecção e instalação de toldo, tratamento de impermeabilização dos reservatórios, pintura do prédio, sinalização, instalações hidrossanitárias, esquadrias, limpeza e manutenção gerais, instalações elétricas externas, sistema de combate a incêndio e manutenção de duas subestações.

A reforma no Sambódromo beneficiará, ainda, os usuários da Biblioteca Braille do Amazonas, instalada no Bloco C do espaço, que oferece vários meios para que o deficiente visual tenha acesso à cultura, entre eles a realização de cursos de informática e música (violão e teclado). O Governo do Amazonas não divulgou o valor gasto na reforma.

