Carnaval de Manaus começa com 11 bandas e blocos neste fim de semana

Manaus- Com apoio da Prefeitura de Manaus, 11 bandas e blocos saem às ruas de diferentes bairros, de sexta a domingo, 15 a 17/2, dando início à folia momesca. Os eventos são gratuitos e acontecerão nas zonas Leste, Oeste, Sul e Centro-oeste.

Realizando a abertura oficial das bandas, a Banda do King acontecerá nesta sexta-feira, 15/2, a partir das 12h, no São Jorge, zona Oeste. Já no sábado 16/2, com início previsto para as 14h, a Banda do Mac Naldo ocorrerá na Alvorada, zona Oeste, e, simultaneamente, a Banda das Candinhas se apresentará no Coroado 3, zona Leste.

Em sua 15ª edição, a tradicional Banda do Jangadeiro, conhecida pelos seus bonecos gigantes inspirados no Carnaval de Olinda, também sairá às ruas do Centro no sábado 16/2, a partir das 15h, no Bar O Jangadeiro. “A festa terá atrações como os grupos Cachorro e Café, Belk, Alô Alô Aparecida, Amigos do Som e Demônios da Tasmânia”, ressaltou um dos coordenadores da banda, Mariolino Brito.

Ainda na tarde de sábado, no Centro, a 21ª edição da Banda da Chiquita contará com shows principais de três bandas: Os Caras de Pau, Chargorfas Baile e Pegada dos Estourados. Com início às 18h e duração de 2h cada show, os grupos irão tocar de marchinhas de Carnaval à axé, pagode e outros ritmos. No mesmo dia, a Banda do BJ também estará com festa garantida a partir das 17h, no Mauazinho, zona Leste.

Domingo

Comandando os embalos de carnaval na manhã de domingo 17/2, a Banda da Aseel começará às 10h no Tarumã, zona Oeste. E durante a tarde, a partir das 12h, no São Jorge, a Banda do Galhardo, levará, além de marchinhas, forró e ritmos variados, sorteio de blusas, brindes e concurso de dança aos foliões. Tome Xote e Ostentação do Forró são atrações já confirmadas do evento.

Já no Educandos, zona Sul, a Banda do Coronel, levará diversão e alegria aos brincantes. Na mesma zona, ainda durante a tarde, a Banda do Álcool se apresentará a partir das 15h, na Cachoeirinha.

O encerramento do primeiro fim de semana das bandas e blocos de rua que contam com apoio da Prefeitura de Manaus, ficará por conta do LGBT Folia – A Banda, às 17h, no Centro. Segundo Bruna La Close, uma das organizadoras do LGBT Folia, a festa é dedicada ao público LGBT, mas também é aberta à comunidade em geral.

Programação completa

Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento (Manauscult), o Carnaval de Rua de Manaus contará com 110 bandas e blocos até março, e a entrada para todos os eventos é gratuita. Confira a programação completa por meio do link: https://vivamanaus.com/carnaval2019.

*Com informações da assessoria

