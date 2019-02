Banda do Jangadeiro e Chiquita abrem o Carnaval de rua em Manaus

Manaus - O terceiro sábado de fevereiro começou animado na capital: bandas tradicionais do Carnaval de Manaus comandaram a folia neste sábado (16), no Centro e em outras zonas da capital. Os eventos abriram oficialmente o circuito de bandas e blocos que acontecerão de fevereiro até meados de março, realizados com o apoio da Prefeitura de Manaus.

Completando 15 anos de folia, a Banda do Jangadeiro, que acontece na rua Marquês de Santa Cruz, Centro, deu início às comemorações momescas na capital, levando centenas de foliões para brincar na rua. Com o tema "Carnaval para Todos", a festa teve início às 16h, com um grupo de mascarados e corneteiros que percorreu as ruas do bairro anunciando a abertura da folia. As tradicionais marchinhas de Carnaval e outros ritmos foram comandados pelos shows das bandas Cachorro e Café, bateria Alô Alô Aparecida, Amigos do Som, Belk e Demônios da Tasmânia.

"A Banda do Jangadeiro é um dos blocos que tradicionalmente inicia o circuito do Carnaval de Rua de Manaus, e faz muito sentido que isso aconteça no Centro Histórico da cidade, uma vez que o prefeito Arthur Virgílio Neto vem investindo, ao longo de toda a sua gestão, na revitalização desse espaço. Por isso, chegar aqui e ver muitas famílias, turistas e brincantes no local nos deixa muito felizes", afirmou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula. O evento é um dos festejos carnavalescos que recebem o apoio da Prefeitura, por meio de edital.

Os famosos bonecos da Banda do Jangadeiro | Foto: David Batista / Manauscult

"A Prefeitura de Manaus entende o Carnaval como um produto turístico potencial para a cidade, que atrai visitantes de Estados vizinhos da região e mesmo do interior, e é por isso que, até o final desse período de folia, teremos apoiado em torno de 300 eventos, sendo 110 bandas e blocos por meio de edital, além de outros eventos apoiados em parceria com a Câmara e vereadores. Todas essas bandas têm uma condição: realizar o evento de forma segura e gratuita à população", completou Bernardo.

Para o presidente da Banda do Jangadeiro, Mariolino Brito, o sucesso do evento é representado pelo reconhecimento do público. "Essa banda foi criada justamente para proporcionar um lugar de diversão para as pessoas que vivem e trabalham no comércio aqui dessa região, que era marginalizada, mas que melhorou desde a reabertura do Mercado Municipal [Adolpho Lisboa] e, agora, da praça. Nós estamos há quinze anos fazendo esse trabalho para que as pessoas gostem de vir por aqui e curtir seu Carnaval", afirmou.

A Banda do Jangadeiro levou às ruas, ainda, a alegria de seus tradicionais bonecos gigantes, inspirados no carnaval de Olinda, representando os sete pecados capitais. "Cada um dos bonecos tem relação com um dos pecados capitais. No início da banda, construímos os bonecos e apresentamos eles de surpresa, e as pessoas gostaram, acharam interessante. Hoje eles já fazem parte do imaginário do nosso público", contou Mariolino.

Presidente da Banda do Jangadeiro, o delegado Mariolino Brito | Foto: David Batista / Manauscult

O tamanho e a performance dos bonecos diverte e impressiona o público, principalmente as crianças, como destacou a aposentada Maria Helena Ribeiro, que levou a neta Maria Luiza Ribeiro para brincar na banda. "Essa banda virou tradição. Trago a Malu desde pequena, que ela adora ver esses bonecos enormes na rua. Nos sentimos seguras, dá pra dançar, brincar. É sempre muito divertido!", disse.

Também teve gente que aproveitou a folia para comemorar o aniversário, como a autônoma Meire Guedes, que escolheu a banda para celebrar seus 48 anos, na companhia da família e dos amigos. "Todos os anos a gente já participa da banda, e como esse ano calhou de cair no mesmo dia do aniversário, foi incrível, porque uniu o útil ao agradável. É um evento muito família, muito legal, com segurança; eu amei, e esse ano convidei todo mundo", afirmou, empolgada.

Banda da Chiquita

Ainda no Centro, a Banda da Chiquita aconteceu no encontro da avenida Leonardo Malcher com a rua Luiz Antony. Em sua 21ª edição, o evento, que teve início às 18h, foi comandado por marchinhas de carnaval, axé, forró e sambas-enredo, com as bandas Belo Encontro e Chargofas Baile, que animaram os moradores da área que prestigiaram o evento.

Foliões na Banda do Jangadeiro | Foto: David Batista / Manauscult

"A banda foi fundada quando estávamos entre amigos e, entre eles, havia um chamado Francisco, o Chiquinho. Aí, para brincar de Carnaval, resolvemos criar a Banda da Chiquita, em homenagem a ele, apoiando a causa LGBT", contou um dos coordenadores da banda, Jonas Cruz.

A folia contou com a presença de moradores do entorno, que se reuniram em frente ao palco com familiares e amigos, como a dona de casa Tereza Silva, que trouxe para a banda os filhos e as irmãs. "Moramos aqui na Leonardo Malcher e é um prazer poder brincar de carnaval tão próximo de casa. Dá pra trazer os meus filhos, brincar com as minhas irmãs, todo mundo junto. É seguro e divertido!", pontuou Tereza.

Bandas e blocos de rua

A Banda das Candinhas, no Coroado III, na zona Leste, a Banda do Mac Naldo, na Alvorada, zona Centro-Oeste, e a Banda do BJ, no Mauazinho, zona Sul, também garantiram a animação deste sábado, 16, no Carnaval de Manaus 2019. Já na zona Oeste, a festa aconteceu na sexta, 15, com a Banda do King, no bairro São Jorge.

Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o Carnaval de Rua de Manaus contará com 110 bandas e blocos até março, todos com entrada gratuita. A programação completa está disponível no portal Viva Manaus, pelo link vivamanaus.com/carnaval2019.

Leia mais

Escola de Samba Aparecida realiza final do Concurso da Rainha Gay

Criatividade e irreverência marcam o Carnaval de rua de Manaus