'Maria Vem com as Outras' movimenta o Centro nesta sexta-feira (22)

Manaus - Nesta sexta-feira (22), a nona edição da banda “Maria Vem Com as Outras” tomará as ruas do Centro de Manaus para sensibilizar o público sobre os direitos das mulheres. Organizado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), o evento iniciará às 15h, com concentração na Praça Heliodoro Balbi e acesso gratuito.

No local, a Unidade Móvel de Atendimento à Mulher fará abordagens sociais para apresentar a rede de serviços oferecidos para mulheres vítimas de violência.

Trajeto

Segundo a presidente do Cedim, Dora Brasil, o bloco sairá da Praça Heliodoro Balbi em direção ao Relógio, na avenida Eduardo Ribeiro; passará pela avenida Floriano Peixoto e voltará para o ponto de partida, onde acontecerá o show do grupo Carrapicho, no encerramento da ação.

Instituições

Entre as participações confirmadas, estão as entidades Associação de Artesã, Instituto 2ª Chance, Conselho Capoeira, Instituto Mama, Coletivo Humaniza, Associação de Afrodescendentes e Indígena da Amazônia, Mulher Trabalhadora, Coletivo de Mulheres Negras de Campo, da Floresta e das Águas, Grupo de Apoio a Mulheres Mastectomizadas do Amazonas (Gama), Marcha Mundial das Mulheres (MMM), União Brasileira de Mulheres (UBM) e Movimento de Mulheres Camponesas (MMC).

“É o primeiro passo para uma importante parceria entre o poder público e a sociedade civil para elaboração de políticas públicas para as mulheres”, destaca Dora, ressaltando que a estimativa de público é de mil pessoas na ação.

Aproximação

A secretária da Sejusc, Caroline Braz, reforça que a proposta é dialogar com os movimentos sociais e aproximar a sociedade civil das atividades do órgão, especialmente em temas como a violência contra a mulher.

“A Sejusc está como parceira dos movimentos e de portas abertas para todos. Temos a orientação do Governador Wilson Lima para trabalhar com a sociedade na construção das melhores políticas”, afirma a secretária.

Histórico

A banda “Maria Vem com as Outras” surgiu no Carnaval de 2010, com o objetivo de mobilizar mulheres contra a violência doméstica, principal pauta do Cedim ao longo de 9 anos. Conforme a presidente do Conselho, Dora Brasil, a ação aproximou o público da entidade.

“As pessoas passaram a nos procurar após a criação do bloco. O Conselho existe desde 2007, instalado para elaborar e fiscalizar políticas públicas paras as mulheres, mas também orientamos e fazemos a articulação necessária conforme cada caso”, comenta a presidente.

Serviço: Banda “Maria Vem com as Outras”.

Data /hora: 22 de fevereiro, sexta-feira, às 15h.

Local: Praça Heliodoro Balbi, Centro, zona sul.

*Com informações da assessoria

