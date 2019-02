Bandas da Bica e Difusora têm folia marcada para este sábado no Centro

Manaus- Famosas pela tradição, diversão e por reunir milhares de foliões, as bandas Independente Confraria do Armando (Bica) e Difusora ganharão as ruas do Centro de Manaus neste sábado (23). As bandas contam com o apoio da Prefeitura de Manaus e integram o calendário do Carnaval 2019, que neste fim de semana terá mais 13 bandas e blocos de rua.

Iniciando a folia momesca a partir das 15h, na rua 10 de Julho, a Banda da Bica terá como atrações a Bateria Furiosa da Reino Unido, Cauxi Eletrizado, Grupo de Samba Couro Velho, The Stone Ramos e Marcia Novo, e, ainda, Rosivaldo e os metais de Olinda.

Ainda na tarde de sábado, às 16h, a poucos metros da Bica, será a vez da Banda da Difusora levar os embalos do carnaval para a avenida Eduardo Ribeiro com os grupos Frutos do Pagode, Nelson Vity – “O Show Man”, Bateria Furiosa da Reino Unido, Jr. Tok A+ e Banda Impakto. Nos intervalos, o DJ Criz assumirá o comando das picapes. Os eventos são abertos ao público.

Fim de Semana

Com apoio da Prefeitura de Manaus, neste fim de semana serão realizadas 13 bandas em diferentes zonas da cidade. A programação completa está disponível no Portal Viva Manaus www.vivamanaus.com/carnaval2019

*Com informações da assessoria



